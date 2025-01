Jedna z najkrajších babičiek sveta šokuje svojím mladistvým vzhľadom. Vďačí zaň citrónom, neuveríte, koľko má rokov

Pri pohľade na bondínku sa mnohým zatají dych. Vyzerá úžasne, je vidieť, že sa o seba príkladne stará, drie v posilňovni a dáva si pozor na to, čo si dá na tanier. K tomu kvalitná kozmetika a za každých okolností nalíčená a upravená. Zdanie však klame. Ostatní budú prekvapení, čo sa skrýva za jej vzhľadom a aký je jej skutočný vek.

Žena, ktorá sa venuje tvorbe obsahu, získala titul „najpríťažlivejšej babičky na svete.“ Takmer nikto by o nej nepovedal, aký vek o nej prezrádza kalendár. Nie 40, ale dokonca vyše 50 rokov má táto plavovláska, ktorá ohuruje svojím výzorom všade, kam sa pohne. Mnohí nemôžu uveriť, koľko sviečok už sfúkla na narodeninovej torte, no ona sa len usmieva a veľmi dobre vie, čo je za jej mladistvým vzhľadom, ako prezradila pre Daily Star.

Kľúč ku zdraviu a mladosti

Nečakajte žiadne drahé kozmetické prípravky, procedúry, alebo hodiny strávené v posilňovni. 54-ročná Gina Stewart prisahá na úplne bežné ovocie, ktoré má každý doma vo svojej chladničke. Ako sama potvrdila, kľúčové pre jej zdravie a mladistvý vzhľad je používanie obyčajných citrónov. Žena, ktorá pred tragickou udalosťou chodila tajne s jednou športovou legendou, povedala, že používa citrusové ovocie ako náhradu za dezodorant.

„Ovocie používam ako dezodorant do podpazušia, citróny vydržia viac ako 24 hodín a sú lepšie ako ktorýkoľvek dezodorant na trhu. Poskytujú mi kompletnú 24-hodinovú ochranu bez zápachu a je to stopercentne prirodzená ochrana. Je to jedna z kľúčových vecí pre moje zdravie, kondíciu a pokožku a odporúčala by som aj ostatným, aby robili to isté, pretože citróny majú množstvo zdravotných výhod,“ prisahá na účinky ovocia austrálska kráska.

Nie sú za tým žiadne zákroky