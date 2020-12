Jediný strom dokáže zásobiť vitamínom C celú Bratislavu. Prečítajte si 5 prekvapivých faktov o rakytníku

Rakytník patrí k najvzácnejším rastlinám na svete a v posledných rokoch sa rozšírilo jeho pestovanie aj na Slovensku. Tento unikátny ker je nie len plný zdraviu prospešných látok, ale aj opradený legendami.

Rakytník rešetliakový je vysoký ker pôvodom z Himalájí a patrí medzi rastliny s najväčšou výživovou hodnotou na svete. V ľudovom liečiteľstve Mongolska, Sibíri a Číny sa používa pri zápaloch pľúc, žalúdočných vredoch, na reguláciu krvného obehu, urýchlenie hojenia rán a ochorenia pečene. V Rusku ho nazývajú „sibírskym ananásom“ či „citrónovníkom severu“.

Pegas vedel, čo je dobré

Rakytník sa prvýkrát spomína už pred 1300 rokmi v tibetskej knihe liečiteľského umenia, ktorá opisuje stretnutie liečiteľov z Indie, Číny a Perzie. Podľa historických textov ho v roku 630 zorganizoval tibetský vládca Songzen Gambo Gampo. Liečivé účinky rakytníka objavili mnohé dávne kultúry a objavuje sa aj v starovekej gréckej mytológii.

Podľa legendy bol obľúbenou potravou okrídleného koňa Pegasa, ktorému zabezpečil nie len výnimočnú silu, ale aj zdravú a lesklú srsť. Legenda pravdepodobne vychádza z toho, že starí Gréci kŕmili plodmi rakytníka svoje najlepšie dostihové kone. Preto zrejme dostal aj botanický názov Hippophae, ktorý vznikol z gréckych slov hippos (kôň) a phaes (lesklý, žiarivý). Ďalšie legendy hovoria, že rakytník používali pre doplnenie energie svojich koní aj Džingischán alebo Alexander Veľký.

Denná dávka Céčka v jedinej bobuľke

Rakytník je asi najznámejší vďaka svojmu vysokému obsahu vitamínu C. 100 g rakytníka obsahuje až 400 % dennej dávky a už jedna bobuľka pokryje vašu dennú dávku Céčka. Plody z jedného stromu by tak pokojne zásobili vitamínom C celú Bratislavu. Pomaranče aj citróny sa môžu schovať!

„Tučné“ ovocie

Unikátnosťou rakytníka je aj to, že obsahuje veľa omega nenasýtených mastných kyselín. Cenený je práve pre svoj obsah vzácnej omega-7 nenasýtenej mastnej kyseliny, ktorá sa v prírode vyskytuje len veľmi zriedkavo. Konkrétne deci 100 % šťavy z rakytníka obsahuje 3,3 g tuku. Pre porovnanie, napríklad taká čučoriedková šťava neobsahuje tuk žiaden. Určite ale viete, že tuky sa tiež rozdeľujú na zdravé a nezdravé a práve nad týmto netreba ohŕňať nosom – chráni srdce, potláča zápaly a podporuje rozvoj mozgu.

Aj bodybuilderi a vegáni si prídu na svoje

Ako keby toho nebolo dosť, bobule rakytníka obsahujú aj celkom slušné zastúpenie aminokyselín – podľa jednej štúdie až 18. Rakytník by ale nemal chýbať ani na tanieri vegánov. Bobule aj olej sú totiž dobrým zdrojom vitamínu B12, ktorý je dôležitý pre tvorbu červených krviniek a nervového tkaniva, ale v rastlinnej strave sa vyskytuje zriedka.

Prospieva pleti na Zemi aj v kozme

Blahodarné účinky rakytníka využívali aj ruskí kozmonauti ako ochranu pokožky pred ožiarením pri vstupe do zemskej atmosféry. Väčšina z nás bežne nemusí riešiť kozmické žiarenie, ale rakytník sa hojne využíva aj pri liečbe zemských problémov. Vďaka vysokej koncentrácii mastných kyselín v plodoch a semenách má skvelé účinky na suchú pokožku. Vitamín E obsiahnutý v bobuliach – či už konzumovaný alebo nanášaný na pokožku – podporuje hojenie rán a chráni kožu pred poškodením.

A zoznam ešte nekončí…

Rakytník skutočne dokonale vystihuje definíciu slova superpotravina. Liečivo z neho sa napríklad v roku 1986 využívalo pri liečbe obetí katastrofy v Černobyle a o dva roky neskôr, počas olympijských hier v Soule, použil čínsky tím na zvýšenie svojich výsledkov práve nápoje z rakytníka. Vo Fínsku bol rakytník vyhlásený za Rastlinu roka 2005.

Tip na originálny vianočný darček

Lepšie raz ochutnať ako stokrát prečítať! Najlepší je 100 % rakytník lisovaný za studena, pretože tak sa v ňom zachovajú všetky dôležité biologicky aktívne látky.

