Je zdravé piť perlivú vodu namiesto obyčajnej? Mnohí si myslia, že je to jedno, no nie je to tak

V týchto horúcich letných dňoch dbáme viac na pitný režim, musíme piť viac ako počas zimy. Voda je nevyhnutná pre náš organizmus, bez nej dokážeme prežiť len niekoľko dní. A hoci mnohí ľudia si uvedomujú, že by mali piť viac vody, nie vždy sa im to darí. A keďže pitie obyčajnej vody sa môže javiť niekedy ako fádne, siahnu po jej alternatíve — minerálke alebo perlivej vode. Je to ale dobrá voľba?

Článok pokračuje pod videom ↓

V prvom rade treba poznamenať, že na Slovensku sa často nazýva „minerálkou“ aj to, čo minerálkou v skutočnosti nie je. V obchode sa totiž často môžeme stretnúť s výrazmi ako pramenitá voda či dokonca stolová voda a síce môžu tiež obsahovať oxid uhličitý, ale minerálkami nie sú.

Nahrádzať pitný režim iba minerálnou vodou nie je vhodné kvôli vysokému obsahu minerálov, najmä sodíka. Pokiaľ však ide o perlivú vodu, či už vyrobenú doma pomocou zariadení, ktoré obohatia bežnú vodu o oxid uhličitý, alebo o perlivú vodu kúpenú vo fľaši, tam už obmedzenia v podobe vysokého príjmu minerálov spravidla nehrozia.

Je perlivá voda horšia ako obyčajná?

Obyčajná sýtená či perlivá voda sa vyrába infúziou s oxidom uhličitým, ako uvádza v článku o tejto problematike portál IFL Science. Podľa množstva nasýtenia vo vode vzniká viac či menej kyseliny uhličitej a takto pripravený nápoj má slabo kyslé pH. Ten príjemný pocit, ktorý zažívame pri napití sa takejto vody, je spôsobený aktiváciou receptorov bolesti, ktoré reagujú na kyselinu a nápoj je tak lahodnejší.

Práve kyslosť takejto vody je však najväčším problémom. Zubná sklovina je tvorená minerálmi ako sú hydroxylapatit, fluórapatit a karbonátapatit. Za normálnych okolností v ústach máme približne neutrálne pH. Ak sú ale naše zuby vystavované neustále kyslému prostrediu, narúša sa rovnováha kyslosti a zásaditosti v ústach a sklovina sa demineralizuje. To sa môže diať aj už spomínanou perlivou vodou.

Samozrejme, horšie na zubnú sklovinu vplývajú sýtené ochutené nápoje (či už sladené prírodnými alebo umelými sladidlami) a to z toho dôvodu, že často v zložení obsahujú ešte ďalšie prípadné kyseliny.

V niektorých neodborných článkoch sa tiež zvykne uvádzať, že perlivá voda je vhodná pri chudnutí, lebo dodáva pocit plnosti. V tomto prípade je jedno, či pijete obyčajnú alebo perlivú vodu, žalúdok sa vyprázdni rovnako.

Výhody bežnej vody

Obyčajná voda z vodovodného kohútika je na drvivej väčšine územia Slovenska pitná a mimoriadne kvalitná a odporúčaná na každodennú konzumáciu. Nemá žiadne kalórie, nie je kyslá, takže nepoškodzuje zuby a ak sa bavíme o jej pití, tak je v porovnaní k nákupu perlivej vody, alebo aj k výrobe pomocou domácich prístrojov prakticky zadarmo. V bežnom pití je to teda vždy tá najlepšia voľba, akú môžete urobiť.

Výhody perlivej vody oproti iným nápojom

Aj keď sa článok môže javiť tak, že perlivá voda je zlá, vždy si ju treba porovnávať s inými nápojmi. Určite je obyčajná pitná voda lepšia, avšak rôzne sladené nealkoholické nápoje, energetické nápoje, rôzne ovocné nektáre či nápoje alebo ľadové čaje (z obchodu) sú v porovnaní s perlivou vodou na tom výrazne horšie.

Ak teda máte radi perlivú vodu, pite ju aj naďalej, je to dobrá voľba. Myslite však na to, že by ste ju nemali piť neustále po celý deň, najmä s ohľadom na vaše zuby. S ohľadom na vašu peňaženku by ste mali aj tak najviac preferovať obyčajnú pitnú vodu.