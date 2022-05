Prečo má balená voda dátum spotreby, ak je v skutočnosti obsah fľaše starý stovky či tisíce rokov?

Ak si kúpite balenú vodu – minerálnu či pramenitú, okrem informácií o tom, z akého prameňa pochádza a informácií o jej podrobnom chemickom zložení, sa tiež dozviete, že má svoj vlastný dátum spotreby. Prečo tam vlastne je?

Na etiketách k baleným vodám sa často píšu vety ako: „Táto voda je z hlbinného podzemného zdroja, v ktorom bola uložená tisíce rokov…“ a podobne. Prečo teda má vôbec dátum spotreby, ak je stará tisícky rokov?

Dôležité informácie

Vedecký portál IFL Science píše, že v prvom rade sa netlačí iba dátum spotreby, ale aj rôzne ďalšie informácie, ako je dátum plnenia, kód plniarne či označenie samotného stroja.

Pre výrobcu balenej vody, ktorý často vyrába aj alternatívy v podobe ochutených vôd, u ktorých už dátum spotreby má opodstatnenie, by mohlo byť zbytočné mať na označovanie fliaš s čistou vodou vyhradený stroj bez tlačenia dátumu. To by ale nemusel byť veľký problém.

Pokazí sa voda?

Samotná voda, ak je balenie neporušené, sa skutočne nemá ako pokaziť. Neobsahuje bielkoviny ani cukry, takže nemá prečo vo vnútri fľaše dochádzať k množeniu patogénov, ktoré by vodu pokazili a kontaminovali.

Najväčší problém tak predstavuje samotný obal – fľaša, a to je aj dôvod, prečo na balenej vode nájdeme dátum spotreby. Voda sa balí najmä do PET fliaš, ktoré časom degradujú a môžu začať do vody uvoľňovať chemikálie. Samozrejme, záleží aj na skladovaní. Ak je balená voda v PET fľaši v tmavej, suchej a chladnej miestnosti, vydrží dlhšie, ako keby bola umiestnená na parapete slnečnej izby.

Pri balenej vode by sme sa tak mali riadiť okrem vyznačeného dátumu spotreby aj vlastným inštinktom. Ak bola voda skladovaná za vhodných podmienok, je možné ju bezpečne piť aj po dátume spotreby. Ak však má čudnú chuť či pachuť po chemikáliách, je lepšie sa jej vyhnúť.

Ak ale máte balenú vodu v sklenenej fľaši a nemá nijako poškodený kovový uzáver, mala by byť bez problémov pitná aj roky po tom, ako ste ju kúpili.