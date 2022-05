Je vo vesmíre už 45 rokov. Sonda Voyager 1 začala vysielať z vesmíru zvláštne signály, vedci sú z nich zmätení

Sonda Voyage 1 započala svoju cestu za solárny systém už pred 45 rokmi. Podľa NASA sonda funguje bezproblémovo. Údaje prichádzajúce zo systému však naznačujú, že sonda je trochu pomýlená a nedokáže určiť svoju presnú polohu vo vesmíre. Vedci sú zo signálov, ktoré vysiela, zmätení.

Voyager 1 vysiela zvláštne signály

Súčasťou sondy Voyager 1 je systém s názvom AACS. Ako píše portál Science Alert, jeho úlohou je sprostredkúvať NASA údaje o tom, čo sa v jej okolí nachádza. Jej anténa je neustále namierená smerom na Zem. Sonda je v súčasnosti na ceste už 45 rokov, čo je omnoho viac, ako NASA očakávala. Do vesmíru bola vyslaná v roku 1977, jej úlohou bolo skúmať planéty, na ktoré by natrafila v našej slnečnej sústave.

Nikto ani len nedúfal, že Voyager 1 bude informácie z vesmíru vysielať na Zem tak dlho. Sonda napokon slnečnú sústavu opustila v roku 2012 a vstúpila do medzihviezdneho priestoru. V súčasnosti je od Zeme vzdialená milióny kilometrov. Je to najvzdialenejší ľudskou rukou vyrobený objekt vo vesmíre.

Odborníci dúfajú, že sa problém podarí vyriešiť

NASA si však myslí, že Voyager 1 v súčasnosti vysiela len náhodné informácie a neodráža skutočné dianie vo vesmíre naokolo, a to napriek tomu, že s anténou je všetko v poriadku. Na povely prichádzajúce zo Zeme reaguje bez problémov. Vďaka tomu zatiaľ nebolo potrebné spustiť tzv. bezpečnostný mód. Ten sa spúšťa v prípade, ak je sonda už príliš zastaraná a dokáže plniť už len základné funkcie.

NASA zatiaľ nerozumie tomu, čo sa so sondou stalo a prečo vysiela nejasné signály. Odborníci teda nedokážu predpovedať ani to, ako dlho bude ešte sonda fungovať a vysielať signály naďalej (aj keď chaotické). Tím inžinierov sa pokúša získať viac informácií, predstavuje to však pre nich obrovskú výzvu.

Jedným z dôvodov je fakt, že tímu trvá 20 hodín a 33 minút, kým sa im podarí získať údaje o tom, kde sa práve sonda nachádza. Kým teda údaje doputujú zo Zeme k sonde a následne späť na Zem, potrvá to takmer 2 dni. V každom prípade však vedci dúfajú. Že sa im problém čoskoro vyriešiť podarí.