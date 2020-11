Je pre naše zdravie lepšie mať viac alebo menej priateľov? Vedci pre vás majú odpovede

Niekto svojich priateľov poráta na prstoch jednej ruky, iní ich zas majú desiatky. Ktorá z alternatív je však pre naše mentálne zdravie lepšia? Znamená viac priateľov to, že na tom budeme po psychickej stránke lepšie?

Koľko priateľstiev je priveľa?

Už dlho je známy fakt, že priateľstvá pozitívne vplývajú na naše mentálne zdravie. Vytvoriť však priateľstvo, ktoré pretrvá roky, vôbec nie je jednoduché a ešte náročnejšie je toto priateľstvo udržiavať. Ako informuje portál Mayo Clinic, priateľstvo v nás podporuje pocit, že niekam patríme, že život má zmysel. Redukuje stres, vyvoláva v nás pocit šťastia a podporuje naše sebavedomie a pocit sebahodnoty. Priatelia nám môžu pomôcť vyrovnať sa s traumatickými udalosťami a dokonca nám môžu pomôcť zbaviť sa zlozvykov a zlepšiť životný štýl, píše portál Science Times.

V rámci nového výskumu, ktorý bol publikovaný v časopise Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, sa vedci zamerali na skúmanie vplyvu priateľstiev na ľudí starších ako 50 rokov. Do výskumu boli zahrnutí ľudia z 13 európskych krajín, pričom vedci po dobu 2 rokov sledovali, ako priateľstvo ovplyvňuje ich mentálne zdravie. Dôležitým aspektom priateľstva bolo podľa vedcov to, či vedie ľudí k zapájaniu sa do rôznych aktivít, či už sú to náboženské aktivity, šport alebo aj dobrovoľníctvo.

Okrem toho vedcov zaujímalo, ako na mentálne zdravie ľudí vplýva počet priateľov. Výsledky štúdie ukázali, že na ľudí, ktorí sú považovaní za sociálne izolovaných, môžu mať už tri blízke priateľstvá mimoriadne pozitívny vplyv. Občas postačí dokonca aj menej. Veľké množstvo priateľov už taký pozitívny vplyv mať nemusí, ba dokonca to môže byť aj kontraproduktívne.

Čo sa sociálnej izolácie týka, tá je omnoho nebezpečnejšia ako by ste si možno mysleli. Zvyšuje riziko vzniku demencie, srdcovo-cievnych ochorení či mozgovej príhody a môže dokonca privodiť aj predčasnú smrť. Ako však informuje portál Science Alert, aj sociálne izolovaní jedinci môžu svoju situáciu zlepšiť tým, že sa postupne budú zapájať do rôznych aktivít s inými ľuďmi. Ľuďom, ktorí sa zapájajú do sociálnych aktivít totiž hrozí nižšie riziko vzniku depresívnych symptómov a kvalita ich života je lepšia.

Ako sa hovorí, všetkého veľa škodí

Sociálna izolácia však nemusí znamenať, že niekto nemá žiadnych priateľov. Môže to znamenať napríklad to, že človek má len veľmi málo blízkych priateľov a nezapája sa do aktivít. Ak by sa však aj izolovaní ľudia začali zapájať do rôznych aktivít, podľa vedcov by o 4 až 8 percent menej ľudí trpelo depresívnymi symptómami. Lepšiu kvalitu života by zas malo 5 až 12 percent ľudí.

Aj keď sa však môže zdať, že čím viac priateľov, tým lepšie, štúdia naznačuje, že to tak nemusí byť vždy. Ako sa hovorí, všetkého veľa škodí a platí to aj v tomto prípade. Krivka v tomto prípade predstavuje písmeno U, čo znamená, že primálo aj priveľa sociálnych aktivít môže uškodiť, zatiaľ čo primeraná miera je pre ľudí najprospešnejšia, informuje portál Sagepub.

Depresívne symptómy sú u ľudí najmenej badateľné vtedy, keď majú niekoľko blízkych priateľov a do sociálnych aktivít sa zapájajú na týždennej báze. Ak má človek viac ako 4 či 5 blízkych priateľov, vplýva to na mentálne zdravie o niečo menej pozitívne. Samozrejme, existuje aj množstvo individuálnych rozdielov. Extrovert napríklad môže mať priateľov omnoho viac, tieto vzťahy sú však zvyčajne povrchnejšie. Introverti zas majú zvyčajne menej priateľov, no tieto priateľstvá sú pevnejšie.