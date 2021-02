Je jeden z najlepších. Ricky Gervais a jeho sedem najväčších prínosov do sveta komédie

Dokázal naozaj všetko — či už rozosmiať divákov až k slzám svojím stand-upom, vytvoriť priekopnícke televízne programy, alebo vyvolať napäté grimasy na tvárach holywoodskych elít počas slávnostného odovzdávania cien.

Zoradili sme jeho sedem najlepších prínosov do sveta komédie.

7) Umenie klamať

Gervaisove výlety do sveta filmu boli v porovnaní s jeho televíznou či stand-upovou tvorbou trochu nemastné-neslané. Jedinou výnimkou je Umenie klamať. Film sa určite nezapíše do análov ako nejaké majstrovské dielo, ale rozhodne je pohodový a zábavný a Gervais v ňom naplno predviedol svoj herecký kumšt.

Vo svete, kde každý hovorí pravdu, je Gervaisova postava Mark Bellison prvým človekom, ktorý dokáže klamať a aj to patrične využije vo svoj prospech. Čo s takou super schopnosťou? Samozrejme, rovno do kasína! Za normálnych okolností zvýhodňujú šance a pravdepodobnosti v rulete z dlhodobého pohľadu kasíno, no nie vo svete Marka Bellisona, ktorý si klamstvom vydláždi cestu k obrovským výhram.

Film sa napokon zvrtne tak, že ukáže skutočnú cenu za život v klamstve, čo dá príbehu potrebný dejový oblúk. Umenie klamať je doteraz najlepším Gervaisovým filmom.

6) Moderátor Zlatých glóbusov

Odovzdávanie Zlatých glóbusov moderoval Gervais už päťkrát a zakaždým si získal väčšiu pozornosť médií než ktorýkoľvek z držiteľov ocenení. Prvýkrát mu moderáciu zverili v roku 2010 a už vopred varoval, že nič mu nie je sväté a nikoho nebude šetriť. Svoj sľub dodržal a odovzdávanie cien sa vždy spájalo s bujarou zábavou.

Či už si rypol do osobností ako Mel Gibson a Charlie Sheen a ich káuz, či si uťahoval z herečky Jennifer Lawrence — multimilionárky, ktorá bojuje za rovnú mzdu; alebo porovnával Kim Kardashian s Kate Middleton, či podpichoval Leonarda DiCapria za vek jeho priateliek, Gervais si naozaj nikdy nedával servítku pred ústa.

Jeho moderovanie Glóbusov je ale skutočne nezabudnuteľné vďaka reakciám hviezdnych hostí, ktorí sa buď úporne snažia potlačiť smiech na sprostých vtipoch, alebo ich niektoré jeho výroky naozaj urazia. Nech už je dôvod akýkoľvek, už len sledovať hollywoodsku elitu, ako sa krúti v rozpakoch, to je zábava sama o sebe.

5) Komparz

Po fenomenálnom seriáli The Office boli veľké očakávania, ako Gervais nadviaže na toto majstrovské dielo. Keď sa na obrazovkách objavil Komparz, rozhodne nesklamal. V priebehu dvoch sérií a vianočného špeciálu vykreslil kariérny vzostup a pád neúspešného – a dosť netalentovaného – herca, ktorý sa zúfalo snaží preraziť a zatiaľ robí komparzistu, aby ho bolo aspoň trochu vidieť.

Seriál je výnimočný aj tým, že v ňom množstvo kultových filmových hviezd má cameo roly , medzi nimi Ben Stiller, Samuel L. Jackson, Kate Winslet, Daniel Radcliffe, Patrick Stewart, David Bowie a, samozrejme, Robert De Niro.

Stephen Merchant, ktorý hrá v seriáli filmového agenta, je brutálne komický, najmä vo vzťahu s „Barrym z Eastenders“. Gervaisova postava Andy Millman má zas najlepšiu priateľku Maggie (v podaní Ashley Jenson), na ktorú sa priam lepia blamáže, a tak prispieva k množstvu momentov, keď sa divák cíti trápne aj za ňu.

4) Stand-up programy

Pri pokuse zoradiť najlepšie Gervaisove diela by sa síce toto dalo považovať za isté ohýbanie pravidiel, ale všetkých päť jeho hlavných stand-up programov je rovnako vynikajúcich, takže sa na tento zoznam dostali spoločne.

V roku 2003 predstavil prvý veľký stand-up program Zvieratá, o rok neskôr nasledovala Politika. Potom prišla Sláva v roku 2007 a Veda v roku 2010. Až po ôsmich rokoch vyšiel na Netflixe jeho najnovší program Ľudstvo.

Všetkých päť predstavení veľmi voľne vychádza z názvu, ale Gervais zábavne rozvíja aj odbočky od hlavnej témy a publikum často híka od prekvapenia či zdesenia z jeho výrokov. Jednoducho si dokáže skvele udržať publikum a jeho stand-up programy sú výkladnou skriňou jeho komediálneho talentu.

3) Šou Rickyho Gervaisa

Gervais s Merchantom začínali v rozhlase a po odvysielaní prvej série The Office (Merchant bol spoluautor) sa vrátili do štúdia k Šou Rickyho Gervaisa. Popularita šou explodovala vďaka dvom faktorom: prizvali si tretieho hosťa, jedinečného Karla Pilkingtona, a začala éra podcastov.

Aj keď hlavnými aktérmi šou boli Gervais a Merchant, postupne sa pozornosť začala prenášať najmä na Pilkingtona a jeho jedinečný pohľad na svet. Bolo to správne rozhodnutie a šou sa tak stala najväčším podcastom na svete.

Nasledoval animovaný televízny seriál, ktorý všetky epizódy podcastu obohatil o animácie, ale čisto zvuková verzia je vďaka svojej nepredvídateľnosti a dokonalej zábave jednoznačne väčším dielom.

2) After Life

Tu sa Gervais posunul k temnému komediálnemu žánru a vytvoril majstrovské televízne dielo. After Life rozpráva príbeh lokálneho novinára Tonyho Johnsona (Gervais), ktorý spadol celkom na dno po tom, čo jeho manželka zomrela na rakovinu prsníka.

Seriál na Netflixe divákov aj rozveselí aj rozplače, pretože v ňom hrajú nielen najlepšie britské komediálne talenty, ale nevyhýba sa ani ťažkým témam, ako sú strata blízkej osoby, depresia a vnímaná strata zmyslu života.

Gervais v hlavnej úlohe podáva výnimočný výkon. V seriáli opäť spoluúčinkuje Ashley Jensen z Komparzu ako zdravotná sestra Ema v domove dôchodcov, kde žije jeho senilný otec. Ema napokon vzbudí Tonyho romantický záujem. Ďalší účinkujúci, napríklad šialený psychiater v podaní Paula Kaya a desivý Brian Giffiths, ktorého stvárňuje David Earl, patria medzi najlepšie vedľajšie postavy ktoréhokoľvek Gervaisovho programu. After Life sa dočká aj tretej série a fanúšikovia už horia zvedavosťou, čo bude ďalej.

1) The Office

Na najvyššej priečke predsa nemohlo byť nič iné, no nie? The Office je jedným z najúžasnejších televíznych programov, aké kedy vznikli, a inšpiroval adaptácie na celom svete, najmä v USA. No originál je predsa len najlepší a Gervaisov David Brent patrí medzi najkultovejšie postavy v televíznej histórii.

The Office bol jedným z prvých programov, ktoré zvládli natáčanie v štýle mockumentary a mnohé jeho komediálne prvky sú veľmi jemné až podprahové. Program nedá divákovi vydýchnuť ani na chvíľu a koncipovaný je tak, aby bol čo najautentickejší a najnepríjemnejší.

Na prvý pohľad sa The Office sústreďuje na šéfa, ktorý si namýšľa, že bude konečne slávny a vyslovene sa v tomto pocite vyžíva, ale program ide viac do hĺbky a je komplikovanejší a obstál aj v skúške času.

Gervais počas svojej dlhej a úspešnej kariéry vyprodukoval pozoruhodné dielo, ale genialite The Office sa nikdy nič nevyrovná.

Sponzorovaný obsah