Je až desivo presný. Článok z roku 1997 predpovedal 10 vecí, ktoré sa stanú v 21. storočí

Ak hovoríme o predpovedi budúcnosti, medzi najpopulárnejších veštcov zrejme budú patriť Simpsonovci. V niektorých starších epizódach sa im podarilo dopredu trafiť vznik aplikácie Tinder, nedávny nedostatok benzínu v Británii, vedeli, že Richard Brenson poletí do vesmíru a aj pád dvojičiek. Dnes tu máme podobný prípad, ide však o článok z roku 1997.

Magazín Wired vydal v roku 1997 článok s názvom The Long Boom: A History of the Future, 1980-2020. V ňom autor predpovedá 10 vecí, o ktorých si myslí, že sa stanú v 21. storočí a mali by sme sa ich obávať, informuje IFL Science. Je až strašidelné, v koľkých bodoch sa trafil do reality. Medzi bodmi je napríklad aj geopolitické napätie, novodobé technológie a ich fungovanie v ekonomike a aj tzv. “nekontrolovateľný mor”.

Pri niektorých bodoch je nejaký vývoj jasný, napríklad práve pri technológiách a tiež geopolitických udalostiach. Už v 90. rokoch boli vzťahy medzi niektorými krajinami vyostrené, takže sa to dalo predpokladať. Článok konkrétne uvádza konflikt medzi Čínou a USA a predpovedá tzv. studenú vojnu, pričom táto informácia nie je pravdivá (momentálne), no akési napätie medzi týmito veľmocami sa nedá poprieť.

Asi najtrefnejšia predpoveď sa týka “modernej chrípky”, a teda neznámej choroby, ktorá spôsobí globálnu krízu. A nepredpovedal to len časopis Wired. Svetová zdravotnícka organizácia pred pandémiou varovala už roky predtým, ako sme ju v roku 2020 pocítili všetci. Momentálne stále bojujeme s koronavírusom. V roku 1997 sa katastrofa globálnych rozmerov s neznámou chorobou zdala ako sci-fi, no dnes máme viac ako 5,16 milióna zaznamenaných úmrtí na covid a toto číslo je pravdepodobne dva až trikrát vyššie.

I remember this magazine cover from back in the day and it’s remained lodged in my memory as 90s techno utopian insanity but hoooo boy is the body of the article a helluva punchline pic.twitter.com/sw59e5HsFQ

