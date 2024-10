Jakub Jablonský vyslovil kontroverzný názor, ktorý mnohých prekvapí. Toto by si mal podľa neho vedieť priznať každý muž

Obľúbený herec síce hrá v dobovom seriáli, no ako sa znova ukázalo, jeho názory sú viac než pokrokové. Nebojí sa totiž vysloviť ani názory, ktoré by niekto mohol označiť za kontroverzné.

Najnovšie sa herec Jakub Jablonský objavil v podcaste Space, kde prehovoril o ľahších témach, no nebál sa odpovedať ani na otázky, ktorým sa známe osobnosti často vyhýbajú. Z jeho úst tak vyšlo niekoľko kontroverzných názorov a dokonca otvorene skritizoval aj jednu reality šou.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa vennastudio (@venna.studio)

Názor na sociálne siete a reality šou

Jablonský sa v rozhovore venoval viacerým témam. Prezradil, ako vníma pozornosť médií, čo robí vo voľnom čase, ale napríklad tiež povedal, že sa snaží obmedzovať čas, ktorý trávi na sociálnych sieťach. Denne na nich strávi približne hodinu a tú sa snaží využiť naplno. „Snažím sa to používať na to, že tam primárne idem niečo pridať a niečo tam vyriešiť pracovne,“ vysvetlil herec.

Dostal sa tak aj k téme, ako teda inak trávi voľný čas a či by ho nechcel využiť tak, že by sa prihlásil aj do inej šou, keďže tancoval v Let’s Dance. Survivor, Love Island ani Farma ho však nelákajú. „Nie som úplne fanúšik týchto reality šou, kde ťa zavrú na nejaký ostrov, alebo do nejakej vily a rôznymi machinačnými procesmi z teba spravia niečo…“ upresnil Jablonský, prečo by do takýchto šou nešiel. Radšej by vyskúšal Ninja Factor, Fear Factor, alebo Pevnosť Boyard. Rád by totiž posúval svoje hranice.

Pri tejto téme prezradil aj svoj názor na šou Ruža pre nevestu. „Kedy bude Ruža pre ženícha? Nech je tam jedna žena a desať chlapcov nech sa bije. Čo je to za patriarchálny formát, kde sa desať dievčin bije o jedného chlapca,“ zhodnotil herec.

Aký je zdravo sebavedomý muž?