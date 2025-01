Iveta Malachovská prezradila, ako sa udržiava v kondícii. Vyšla s pravdou von, že o tomto nevie ani jej vlastná dcéra

Obľúbená moderátorka Dámskeho klubu nezabúda na seba a venuje svojmu telu patričnú pozornosť. Jej práca v televízii vie byť poriadne náročná, takže je dobré, ak ju odrobí s energiou a čistou mysľou. Aj preto do každodenného života zaradila pohyb, ktorý jej v tom pomáha.

Článok pokračuje pod videom ↓

Akému pohybu sa venuje?

Iveta Malachovská je ženou operného speváka Martina, ktorý však pre zdravotné problémy už niekoľko rokov nepôsobí v divadle, ako informovala Pluska. Nie div, že si moderátorka o to viac uvedomuje cenu ľudského zdravia a snaží sa starať aj o to svoje. Taktiež riešila nepríjemnú záležitosť, ktorá sa týkala výmeny kĺbu. Našťastie, má to za sebou a dnes dopraje telu všetko, čo potrebuje.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Iveta Malachovska (@ivetamalachovskaofficial)



„Znížila som nároky na moje telo a na môj voľný čas a venujem sa plávaniu. Keď sa mi podarí aspoň dva- až trikrát do mesiaca. Cez letné prázdniny som 40 dní plávala každý deň. Myslela som si, že moje telo sa zblázni z toho, aká som bola voči nemu láskavá,“ priznala Iveta, ako sa stará o svoju kondíciu.

To však nie je všetko. „Snažím sa rýchlo chodiť a doma máme stacionárny bicykel, ktorý v našej rodine naozaj neslúži na zavesenie uterákov alebo šatstva, ale naozaj ho denne jeden alebo druhý používame. Takže snažím sa…“ uviedla moderátorka, ktorá si uvedomila, aké má benefity fyzický pohyb. Oddýchne si nielen telo, ale i mozog. Človek je tak plný energie a má vyčistenú hlavu. „A to je veľmi dôležité aj v mojej práci,“ pokračovala.

Dcéra o tom netuší