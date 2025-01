Internet Starlink vo vlakoch na Slovensku? České dráhy vyšlú na naše železnice svoje najmodernejšie súpravy

České dráhy (ČD) v uplynulom roku uviedli do prevádzky 144 nových jednotiek a lokomotív za takmer 19 miliárd korún (takmer 752 miliónov eur). Z hľadiska modernizácie podľa nich išlo o rekordný rok. V obmenách chcú pokračovať aj v roku 2025.

Okrem sprevádzkovania ďalších moderných súprav, ktoré plánujú nasadiť aj na Slovensko, sa chystajú vo vlakoch testovať internet Starlink. Podrobnosti v utorok predstavil generálny riaditeľ ČD Michal Krapinec a český minister dopravy Martin Kupka, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Rekordne úspešný rok pre národného dopravcu

ČD podľa Krapinca uviedli vlani do prevádzky osem najmodernejších vlakov ComfortJet určených na diaľkovú dopravu a 54 súprav RegioPanter a 56 motorových jednotiek RegioFox na regionálnu dopravu. Okrem toho začali používať 22 nových lokomotív Siemens Vectron.

„So začiatkom tohto roka klesol priemerný vek hnacích vozidiel a jednotiek vo flotile ČD na 17 rokov. Navyše, vidíme, že tam, kde sme nasadili nové vlaky, zvyšuje sa aj počet cestujúcich,“ podotkol. Podľa Kupku to bol pre národného dopravcu rekordne úspešný rok.

„Státisícom cestujúcich sa zvýšil komfort cestovania pri ich cestách do práce, do školy a podobne,“ povedal minister dopravy, pričom vyzdvihol, že aj popri investovaní je dopravca v zisku. ČD chcú v modernizácii pokračovať aj v roku 2025. Do konca roka by mali prevádzkovať 14 z celkových 20 objednaných súprav ComfortJet.

„Nasadíme ich na spoje z Prahy do Brna a ďalej do Rakúska, na Slovensko a do Maďarska,“ avizoval Krapinec. Na konci roka tiež ČD plánujú prevádzkovať prvú z celkom 50 nových lokomotív, ktoré budú špeciálne upravené na rýchlosť 230 km/h.

Satelitný internet Starlink

V diaľkových vlakoch sľubujú významné zlepšenie kvality hlasových a dátových služieb. V jednotkách Pendolino, Railjet a InterPanter začali inštalovať 5G zosilňovače mobilného signálu, ktoré by ho vo vlakoch mali posilniť. Okrem toho plánujú laserovú úpravu okien, aby sa do vozov ľahšie dostal mobilný signál.

Ďalšou novinkou je satelitný internet od spoločnosti Starlink. „V druhej polovici januára by mala do Česka doraziť zo Spojených štátov prototypová anténa Starlink na využitie vo vlakoch. České dráhy budú jedným z prvých užívateľov na celom svete, ktorý bude túto anténu testovať,“ podotkol Krapinec.

ČD ročne vypraví približne 2,4 milióna spojov, ktoré prejdú zhruba 119 miliónov kilometrov. Denne český národný dopravca podľa svojich štatistík vypraví priemerne 6605 vlakov.