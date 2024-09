Internet sa zabáva na ministerke Dolinkovej: Počas prejavu o darovaní krvi citovala Draculu

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková včera pri príležitosti 20. výročia založenia Národnej transfúznej služby SR vystúpila s prejavom, ktorý pobavil internet. V príhovore citovala Brama Stokera, autora známej knihy o upírovi Draculovi.

Článok pokračuje pod videom ↓

Na túto skutočnosť upozornila reportérka Markízy Martina Töröková. Tá na svoj Instagram pridala vtipné video, ktoré sa stalo okamžite virálnym. Dolinková použila známy citát „Krv je život,“ čo mnohí považujú za nevhodné, keďže Dracula pre krv zabíjal, lebo sa ňou živil. Navyše, ak do googlu napíše „citáty o krvi“, hneď tretí odkaz je spomínaný citát Brama Stokera.

Kritizuje ju aj Fico

Dolinková však nečelí len kritike od verejnosti, ale najnovšie aj od premiéra Fica. Ten sa jej dokonca nepriamo vyhráža odvolaním. Ministerka nesie podľa Fica plnú zodpovednosť za zdravotníctvo a musí prísť s ozdravnými opatreniami. Vyhlásil to v piatok premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorý si bez toho nevie predstaviť, že by sa do slovenského zdravotníctva ‚liali‘ ďalšie peniaze. Reagoval tak na kritiku navrhnutých konsolidačných opatrení zo strany zdravotníkov.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Martina Töröková TV Markíza (@martina_torokova_tv)

„Vyzývam partnerov, odborárov a ďalších v nemocniciach na normálny konštruktívny dialóg, ale nie, že rovno budú búchať na dvere mne, tam majú ministerku zdravotníctva, tam sa musia dohodnúť. Ak to ministerka zdravotníctva nezvládne, bude to musieť zvládnuť niekto iný,“ skonštatoval Fico.

Dolinková sa podľa jeho slov musí tejto téme venovať od rána do večera. Deklaruje, že si váži prácu zdravotníkov, ale veci sa musia riešiť v normálnom sociálnom dialógu. „Nie tak, že sa začneme navzájom vydierať, pretože vydieranie nie je spôsob komunikácie,“ podotkol premiér s tým, že vláda chce mať verejné financie v poriadku a všetci sociálni partneri musia povedať, akou mierou sú pripravení k tomu prispieť.