Instagram prichádza s predplatným. Za exkluzívny obsah obľúbených tvorcov si budeme zrejme platiť

Instagram chystá novinku. V USA už na účtoch niektorých ľudí skúša model predplatného, ktorý by umožnil ľuďom, ktorí finančne podporia tvorcov, vidieť bonusový obsah. Ten by už bežný užívateľ nevidel vôbec, alebo by sa k nemu dostal s časovým odstupom.

V americkej verzii App Store sa objavila aplikácia Instagram Subscriptions, cez ktorú si niektorí môžu zakúpiť tzv. Instagram Badge, ktorý stojí od 0,99 dolárov do 4,99, čo je v prepočte približne od 0,86 centov do 4,35 eur. Podobná možnosť sa už zobrazila niektorým užívateľom Veľkej Británie, informuje Trusted Reviews. Zdá sa teda, že platený obsah mimo reklám sa stane na Instagrame realitou. Podporiť by ste tak mohli svojich obľúbených tvorcov.

Bonusový obsah v exkluzívnych príbehoch

Bonusový obsah by sa mohol zobrazovať cez špeciálne exkluzívne príbehy, ktoré by nevidel každý, dokonca by sa nedali ani nasnímať (screenshotnúť) alebo nejakým spôsobom stiahnuť. Ľudia si tak za ich videnie budú musieť skutočne zaplatiť. Podrobnosti Instagram zverejní, keď ukončí testovaciu verziu.

#Instagram keeps working on exclusive stories for fan clubs 👀 ℹ️ Even exclusive stories can be saved to a Highlight so fans always have something to see when they join. pic.twitter.com/HUBAUCS4fK — Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 28, 2021

Ako informuje portál Mobilmania, obľúbená sociálna sieť zrejme hľadá cesty, ako populárnym účtom (samozrejme aj sebe) priniesť zisk pre progres v ďalšej tvorbe. Pomocou predplatného chce vytvoriť bližší vzťah medzi followerom a tvorcom. A čo to má ešte priniesť? Lepšiu spätnú väzbu a menej otravnú formu zárobku ako sú len reklamy, ktoré sú často pre používateľa nerelevantné a otravné.

Instagram nie je jediná platforma, ktorá sa zameriava na nové platobné modely. V septembri spustil Twitter funkciu Super Follows. Ide o podobný program predplatného, ​​ktorý umožňuje tvorcom speňažiť svoj exkluzívny obsah.