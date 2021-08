Igor Matovič hovorí o zmenách pravidiel očkovacej lotérie. Podľa právnika to však veľmi nepomôže

Rezort financií v spolupráci s RTVS pripravujú zmeny štatútu očkovacej lotérie. Zmeny by sa mali týkať aj osôb so sluchovým a zrakovým postihnutím.

V nedeľnom prvom kole očkovacej lotérie sa ukázalo viacero problémov naraz. Nezodvihnutý hovor zo štúdia, zrušenie hovoru kvôli neprimeranej reakcii moderátorov a napokon pani Zuzana z Prešova. Tá síce dvihla aj komunikovala, no internetový prenos jej spôsobil omeškanie priameho vysielania na RTVS. Heslo teda povedala po limite 20 sekúnd, čo však neostalo bez množstva reakcií.

Keďže väčšina kritiky mierila na to, aby Zuzana z východného Slovenska obdržala výhru 400-tisíc eur, veci sa chopil aj mentor projektu očkovanej lotérie, Igor Matovič. Minister financií opísal situáciu nasledovne. “Neprišli sme sľúbiť výhru, neprišli sme odovzdať šek, ale prišli sme povedať, že na ňu myslíme a nehádžeme ju cez palubu.”

„S pánom generálnym riaditeľom RTVS sme si povedali, že právo nemôže byť len striktné, jednoznačné a jasné, ale malo by byť aj ľudské,“ píše Denník N s odvolaním na vyjadrenie Matoviča.

Minister financií dostal na toto vysvetlenie priestor v živom vstupe v hlavnej večernej spravodajskej relácii verejnoprávnej RTVS. Spolu s ním za súťažiacou prišiel aj generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník, ktorý je vo funkcii ešte z čias vlád Smeru a ktorého Matovičovi poslanci opakovane kritizovali, dodáva Denník N.

„Chceme urobiť s právnikmi všetko preto, aby sme jej tú výhru mohli vyplatiť,“ dodal bývalý premiér.

Právnik má v tomto prípade jasno

Advokát Tomáš Kamenec nevidí žiadny právny prostriedok, ktorým by mohlo byť Zuzane vyplatených 400-tisíc eur zo štátneho rozpočtu. „Z ľudského hľadiska by ich mala dostať, ale neviem, kto by jej ich v súlade s právom vyplatil,“ vysvetľuje Kamenec.

„Ak je niečo ako hazardná hra, spotrebiteľská hra alebo lotéria, ktorá má nejaké pravidlá, na ktoré sa dali peniaze zo štátneho rozpočtu, neviem si predstaviť, že by sa tie peniaze použili v rozpore s danými pravidlami. Bez ohľadu na to, či tie pravidlá sú dobré alebo nápad je rozumný, adekvátny či diskriminačný,“ dodáva Kamenec.

RTVS zohľadní tieto zmeny

Ako dodáva Refresher, štatút súťaže sa upraví. „Štatút a samotné vysielanie musia v čo najväčšej miere zohľadňovať aj potreby nepočujúcich a iných sociálnych menšín, čo je podľa zákona o RTVS jednou zo zákonných činností verejnoprávneho vysielateľa. Manažmentu RTVS dám po dohode s kolegami z rady určite odporúčanie, aby zvážili tlmočenie do posunkovej reči,“ povedal predseda rady RTVS, Igor Gallo.