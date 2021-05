Idú vám už párky hore krkom? Skúste si pripraviť zdravé raňajky

Párky s horčicou či chlieb so salámou sú jedlá, ktorými začínajú svoj deň mnohí Slováci. Ak sa vám ale po rokoch už zunovali alebo vám kvôli dištančnému vzdelávaniu či home officu pribudlo nejaké-to kilečko navyše, je čas pozrieť sa po zdravších raňajkových alternatívach.

Párky, treska v majonéze, chlieb s maslom a šunkou, praženica so slaninou. Aj tieto jedlá majú v slovenskej gastronómii špeciálne postavenie a ich konzumácia nielen na raňajky sa dedí z generácie na generáciu. Podľa prieskumu o slovenských potravinách, ktorý si ešte vlani nechala vypracovať BILLA, vyplýva, že drvivá väčšina opýtaných si tresku v majonéze dopraje s klasickým bielym rožkom – až 81 %. A čo také párky? Tie opýtaní Slováci jedia v 84 % prípadov s horčicou, ale nájdu sa aj fajnšmekri, ktorí si ich radšej omočia do kečupu, chrenu alebo pálivej papriky.

Čas na zdravý začiatok dňa

Aj keď chlieb so salámou či párky sú chutné jedlá, ktoré zasýtia, deň sa odporúča začať so zdravšími potravinami. Aby telo dostalo všetko, čo počas dňa potrebuje, vhodné raňajky by mali obsahovať bielkoviny, zdravé tuky, vlákninu aj vitamíny. Nezáleží pritom na tom, či máte radšej sladké raňajky alebo ste v tíme slané. Potravinami ideálnymi na prípravu raňajok sú napríklad biely jogurt, tvaroh, vajcia, ovsené vločky, tuniak vo vlastnej šťave, ovocie či orechy. Všetky tieto suroviny sa dajú perfektne kombinovať, takže na tanieri môžete mať každé ráno niečo iné. Ak vám chýba fantázia, tipy na chutné a zdravé raňajky od výmyslu sveta nájdete v e-booku BILLA Inšpiratívne raňajky.

„Veríme, že náš najnovší e-book motivuje našich zákazníkov, aby si pripravili raňajky, ktoré prospievajú zdraviu a zároveň lahodia oku. Raňajky sú dôležitou súčasťou dňa a je vhodné ich pravidelne obmieňať a prichádzať na chuť novým jedlám. Vyskúšajte napríklad benediktínske vajíčko s celozrnným toastom, ryžovú kašu s jahodami či skyr s granolou a malinami,“ uviedla Kvetoslava Kirchnerová, hovorkyňa BILLA.

A aby ste nepovedali, že sme vás nalákali na zdravé raňajky a nedali sme vám konkétny tip, nech sa páči, z e-booku vyberáme recept na čokoládovú pšenovú kašu s višňami:

Potrebujete:

1,5 šálky pšena, 4 šálky BILLA BIO sójového nápoja, štipka soli, 2 PL medu, 1 najemno postrúhané jablko, 4 tabuľky kvalitnej horkej čokolády, orechy podľa vyberu – napríklad lieskové orechy a pár plátkov mandlí, višne

Postup:

Pšeno prepláchnite vriacou vodou a sceďte. Dajte do hrnca, zalejte mliekom, pridajte štipku soli. Varte 15 minút, občas premiešajte. Odstavte z ohňa, zakryte pokrievkou a nechajte dôjsť ešte asi 15 minút. Rozdeľte do misiek a ozdobte nastrúhanou čokoládou, vykôstkovanými polovicami višní a orechmi.

Dobrú chuť!