Ibiza chce poďakovať európskym zdravotníkom. Budúci rok im poskytne ubytovanie počas týždňovej dovolenky zdarma

V snahe zachrániť pacientom život neraz ohrozovali vlastné zdravie a životy. Ibiza sa im preto rozhodla odvďačiť a do iniciatívy sa zapojilo už 60 majiteľov nehnuteľností. Budúci rok si tak európski zdravotníci budú môcť užiť týždňovú dovolenku s ubytovaním zdarma.

Európski zdravotníci budú mať ubytovanie zdarma

Ako informuje portál Travel and Leisure, Ibiza pozýva európskych zdravotníkov, aby si budúci rok odpočinuli na týždňovej dovolenke s bezplatným ubytovaním. Iniciatívu spustila miestna organizácia Together for Healthcare Heroes a možnosť oddýchnuť si budú môcť zdravotníci využiť v apríli, v máji alebo v októbri budúceho roka.

Organizácia sa vyjadrila, že takýmto spôsobom chce poďakovať ľuďom, ktorí riskovali vlastné zdravie, aby zachraňovali životy iných. Zdravotníci, ktorí majú o túto ponuku záujem, sa musia zaregistrovať prostredníctvom portálu Togehther for Healthcare Heroes, aby im mailom chodili upozornenia od organizácie. Tak sa dozvedia, kedy a kam sa môžu vybrať. Následne je potrebné prejsť overovacím procesom, aby bolo isté, že človek skutočne pracuje v oblasti zdravotníctva.

Pomáhajú aj letecké spoločnosti

Do iniciatívy sa zapojilo už viac ako 60 majiteľov nehnuteľností, ktorí sú ochotní poskytnúť ubytovanie zdarma. Ubytovať sa bude možné aj v luxusnom hoteli Aguas de Ibiza či v niektorom z hotelov reťazca Concept Hotel Group. Svoje domovy sa však rozhodli sprístupniť aj tí, čo nevlastnia hotely, no majú vo svojom domove miesto nazvyš. Navyše, zdravotníci si so sebou môžu na dovolenku vziať aj členov rodiny.

Organizácia však upozorňuje, že bezplatné nie je všetko, plne hradené budú mať zdravotníci len ubytovanie. Together for Healthcare Heroes však dúfa, že to zdravotníkov neodradí a okrem toho, organizácia sa usiluje o to, aby sa do iniciatívy zapojili viaceré destinácie mimo Ibizy. Podobné iniciatívy spustili už aj niektoré letecké spoločnosti. Napríklad, letecká spoločnosť Turkish Airlines ponúka zdravotníkom letenky so zľavou 40 %. Letenka však musí byť zakúpená pred 1. augustom a cesta sa musí uskutočniť pred 31. májom 2021. Rôzne výhody ponúkajú ľuďom pracujúcim v zdravotníctve aj Qatar Airways, JetBlue či American Airlines. Spoločnosti JetBlue a Qatar Airways sa dokonca rozhodli, že 100-tisíc zdravotníkov odmenia letenkou zdarma.