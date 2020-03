Iba pár minút od Bratislavy žije na zámku krvavý umelec. Ľudí oblieva krvou a obhadzuje vnútornosťami

Nemení sa len doba, no menia sa v nej aj umelci. Aj v minulosti boli diela niektorých velikánov, ako príklad môžeme uviesť Vincenta Van Gogha, nedocenené či dokonca ako v prípade Francisca Goyu niekedy aj kontroverzné. Ak by sme sa držali kontroverzie, tak v súčasnosti by sme mohli nájsť mnoho zaujímavých umelcov. Jednou z nich je jednoznačne Marina Abramovičová, ktorá svoje telo a jeho zraniteľnosť povýšila na umenie. No zo všetkých aj tak asi najviac vytŕča Hermann Nitsch.

Ak by ste Nitscha stretli na ulici, povedali by ste si, že vyzerá ako príjemný starý pán. Asi nikoho by ani vo sne nenapadlo, že na svojom zámku Prinzendorf každoročne usporadúva performancie s názvom Divadlo orgií a mystérií.

Upozorňujeme, že fotografie a videá v článku môžu pôsobiť desivo a poburujúco, a tak vás vopred varujeme, pred ich prezeraním.

Narodil sa do vojny

Nitsch sa narodil 29. augusta 1938 vo Viedni v čase, keď už bolo Rakúsko násilne pripojené k nacistickému Nemecku anšlusom. Vojna ho vo veľkom ovplyvnila a to aj preto, že jeho otec zahynul pri bojoch v Rusku. Stal sa z neho odporca nacionalizmu a zmenil sa na kozmopolitu.

Študoval na gymnáziu, ktoré však nedokončil a prihlásil sa na grafickú školu, ktorá mu dala dobré základné vzdelanie ohľadom maľby. Zaujímali ho prakticky všetky aspekty umenia, od maľby, cez poéziu či prózu až po divadlo alebo hudbu. Blízke mu však boli aj filozofické či náboženské učenia alebo psychoanalýza.

Po ukončení štúdia sa stal grafikom v technickom múzeu a začal rozvíjať svoju myšlienku 6-dňového Divadla orgií a mystérií. Popritom sa začal venovať abstraktnej maľbe.

Jeho myšlienka divadla je iná, akú si predstavíme my. Od svojich divákov žiada zmyslové precítenie. Chce, aby cítili, počúvali, dotýkali sa. Aby cítili mäso, vnútornosti, ovocie, pachy kadidla, moču, benzínu, amoniaku či horúcej vody. Toto všetko ho viedlo k vytvoreniu Divadla orgií a mystérií.

Hermann Nitsch je typickým predstaviteľom akcionalizmu. Spolu s Ottom Muehlom alebo Rudolfom Frohnerom začiatkom 60. rokov uviedli manifest viedenského akcionalimu. Ako uvádza Pravda, za najdôležitejšie Nitsch považoval psychoanalyticky skúmať ľudské podvedomie a nevedomie a umelecky ho pretaviť do vizuálneho zážitku.

Nitsch je fascinovaný krvou, rituálmi, intenzitou, náboženským prežívaním či tabuizovanými obrazmi ako je nahota, vražda či krvavé scény.

Krvavé divadlo

Hermann Nitsch počiatkom 60. rokov začal rozvíjať svoje najväčšie dielo – performanciu Divadlo orgií a mystérií. Bežný pozorovateľ by ich nazval nechutné a zvrátené zábavky úchylného človeka, avšak Nitsch v nich vidí najväčšiu a najdôležitejšiu oslavu človeka a mystické ospevovanie našej existencie. Tá zahŕňa všetky možné extrémy vrátane šťastia, ale aj zverstiev, krutosti či smrti.

Svoje divadlo často vykonáva na zámku v rakúskej obci Prinzendorf, neďaleko Bratislavy. Ako Nitsch povedal pre Pravdu, keď mal na Slovensku výstavu, keď sa zahľadí na východ do zámku, tak pri dobrom počasí vidí Malé Karpaty.

Počas jeho predstavení tak znehybnených hercov umiestňuje na kríž, oblieva a dáva im piť krv, obhadzuje ľudí vnútornosťami či ich oblieva krvou. Herci tancujú po ovocí, mäsa či vnútornostiach zvierat, pričom sú zvyčajne oblečení v bielych plášťoch, ktoré počas predstavenia nadobudnú fľaky krvi a iných tekutín. Tie Nitsch následne dotvára a prezentuje ako trvalý výsledok jeho divadla.

Pri rôznych scénach zažívajú herci situácie, keď na ich nahých telách leží rozpárané zviera, pričom iní herci sa prehrabujú v jeho vnútornostiach, či sa priamo nad zaslepenými hercami pitve zviera. Všetko doprevádza zvyčajne organová, ale aj iná hudba, ktorú Nitsch zložil. Mystérium je tak dokonalé.

Na scénach nechýbajú aj maliarske plátna, ktoré takisto zachytávajú tekutiny z okolia a sú ďalej prezentované ako výsledok performancie. Mnohé divadlá majú náboženský kontext, avšak sú plné krvi a pre bežného človeka zvrátených scén.

Nepochopenie jeho práce a problémy so zákonom

Je zrejmé, že takéto extrémne umelecké prejavy nemôžu ostať bez povšimnutia. Jeho akcie sa často dotýkajú s nevôľou verejnosti a obvineniam z trestných činov. Už v 60. rokoch bol odsúdený na tri tresty odňatia slobody a polročnú probáciu. Avšak okrem mnohých oponentov sa stretol aj s uznaním umeleckej obce, bol pozývaný do zahraničia, kde mal možnosť vykonávať svoje performancie a stretával sa s veľkým úspechom.

Jeho práca s krvou a zabíjaním vyvoláva vlnu odporu aj u ochrancov zvierat, ktorí ho majú v zuboch. Nitsch sa ale obhajuje, že zvieratá kupuje z bitúnkov a mali byť určené na porážku. Zvieratá nijako netrpia, respektíve trpia rovnako ako iné, ktoré sú určené na mäso a pred performanciami sú porazené rovnakým spôsobom ako na bitúnkoch.

Reflektovanie súčasnosti

Ak niekto pokladá jeho hry zvrátené, mal by sa pozrieť na súčasné dianie vo svete. Vojny, vraždenie, potoky krvi nevinných ľudí, hlad a neustály strach o svoj život. Divadlo orgií a mystérií ukazuje aj tragickú stránku nášho sveta, pred ktorou, žiaľ, často zatvárame oči, lebo sa nás priamo nedotýka. Nitsch aj takýmto spôsobom ukazuje, o čom je svet. O krvi, vraždách, vnútornostiach a smrti.

Nitschove dielo

Počas svojej umeleckej kariéry Nitsch vykonal už vyše 150 performancií. Zatiaľ posledná sa konala na zámku Prinzendorf v júni roku 2019 a trvala pol dňa. Ďalšia je naplánovaná opäť na zámku na koniec mája tohto roka.

Nitsch v roku 2014 vystavoval aj na Slovensku, konkrétne v Danubiane, kde predstavil výber zo svojej tvorby, ako inak pod názvom Divadlo orgií a mystérií. Kedy najbližšie zavíta na Slovensko, je zatiaľ otázne.