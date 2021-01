Husté sneženie už od rána komplikuje dopravu, tvoria sa kolóny. SHMÚ vydalo výstrahy pre niektoré okresy

V pondelok nasnežilo najmä na východe Slovenska. V niektorých okresoch Prešovského a Košického kraja môže ojedinele napadnúť 20 až 25 centimetrov nového snehu. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.

“Uvedená výška nového snehu predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najme pre dopravu a pohyb osôb,” uviedli meteorológovia. Výstraha druhého stupňa pred snehom platí od polnoci z nedele na pondelok a potrvá do 12.00 h. V ostatných okresoch na východe Slovenska, ale aj v lokalitách Brezno, Revúca a Rimavská Sobota sa očakáva taktiež sneženie. Podľa meteorológov by v týchto okresoch malo napadnúť miestami do desiatich centimetrov snehu, pričom platí výstraha prvého stupňa pred snežením.

Na východe Slovenska SHMÚ vydal aj výstrahu pred tvorbou snehových jazykov a závejov v čase od 3.00 h do 18.00 h. Meteorológovia upozorňujú, že ich tvorba predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity.

Meteorológovia upozorňujú aj na tvorbu poľadovice, pričom výstraha prvého stupňa platí pre niektoré okresy v Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji. Výstraha bola platná do dnešného rána, do 6.00 h. V Jelšave platí upozornenie na vznik smogovej situácie pre častice PM10. Vyhlásilo ho SHMÚ a potrvá až do odvolania.

Situácia na cestách

Ako informuje imeteo.sk, husté sneženie už komplikuje situáciu na cestách. Podľa správy ciest je aktuálne najhoršia situácia v okolí Popradu, kde sa na cestách nachádza 5 až 10 cm snehu.

V okolí Prešova, Vranova nad Topľou, Moldavy nad Bodvou, Rožňavy, Starej Ľubovni a Banskej Bystrici dosahuje výška snehu na vozovkách okolo 5 cm. Z dôvodu zlých poveternostných podmienok a hustého sneženia jevyhlásený I. situačný stupeň na cestách II. a III. tried pre okresy Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice-okolie.

Silné sneženie spôsobuje aj obmedzenú dohľadnosť do 100 m. V lokalitách Šibeník, Jablonov, Poprad, Svinia, Bertotovce, Široké, Švábovská Stráň, Koritné, Milhosť, Dargov, Budimír, Sedlo Besník, Iliašovce, Pastierske, Spišský Hrhov, Batizovce, Petrovany, Fričovce a Štrba treba jazdiť veľmi opatrne. Horský priechod Príslop je uzavretý pre nákladné vozidlá nad 12 m a Chmeľov je aktuálne neprejazdný. Vodiči tu hlásia kolóny kamiónov. Ak môžete, tomuto úseku sa vyhnite. Auto v priekope je hlásené z obce Fulianka a pod náporom snehu padajú aj stromy.