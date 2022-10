Hučia ako starý moped, Ukrajinci na ne pália malorážkami. Iránske samovražedné drony sú napriek tomu nebezpečné

Pomerne novou hrozbou, ktorá momentálne ohrozuje Ukrajincov zo vzduchu sú iránske samovražedné drony Šahíd-136. Rusi ich začali vo veľkom využívať a dokázali poškodiť a viaceré významné ciele na Ukrajine.

Zelenskyj chce pomoc v boji s dronmi

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok vo svojom pravidelnom večernom príhovore odsúdil vlnu ruských útokov dronmi a dôrazne vyzval spojencov Ukrajiny, aby jej poskytli zbrane protivzdušnej obrany. TASR prevzala správu od tlačovej agentúry AP.

„Na zabezpečenie ochrany našej oblohy a na zníženie možností ruských teroristov na nulu potrebujeme oveľa viac systémov protivzdušnej obrany a viac rakiet pre tieto systémy,“ povedal Zelenskyj v televíznom prejave k občanom. „Toto nie je len v záujme Ukrajiny. Čím menej príležitostí na teror Rusko má, tým skôr sa táto vojna skončí,“ dodal.

Samovražedné drony naložené výbušninami zasiahli v pondelok ukrajinské hlavné mesto Kyjev a spôsobili požiare budov, do jednej z nich urobili dieru. Úrady oznámili, že pri týchto útokoch zahynuli v Kyjeve štyria ľudia, vrátane manželov, pričom žena bola v šiestom mesiaci tehotenstva.

Rusi útočili v pondelok bezpilotnými lietadlami aj na ďalšie ukrajinské mestá, celkovo zabili najmenej sedem ľudí.

„Rusko nemá na bojisku žiadnu šancu a tieto vojenské porážky sa pokúša nahradiť terorom,“ uviedol Zelenskyj. „Prečo používa tento teror? Aby vytváralo tlak na nás, na Európu, na celý svet,“ doplnil.

Hučia ako starý moped

Drony Šahíd-136 sú vyrábané v Iráne a Rusko je iba druhá krajina, ktorá ich začala využívať, píše český portál vtm.zive.cz. Sú dlhé asi 3,5 metra, ich maximálna rýchlosť je 180 km/h a hlavne v sebe nesú, ako píše Denník N, 40 kilogramov výbušnín. To je dosť na to, aby takýto dron dokázal zničiť tank, ale aj jedno alebo dve poschodia budovy.

Ich mozgom je satelitná navigácia, dron dokáže meniť smer, obchádzať pre neho nebezpečné miesta, či meniť nadmorskú výšku. To všetko s cieľom, aby nebol zostrelený a nevybuchol skôr, ako vybuchnúť má. Operátor pritom nemá dron pod kontrolou, pred vypustením mu zadá letovú trasu a cieľ, potom už je dron plne autonómny.

Šahíd-136 je charakteristický dvomi prvkami. Prvým je jeho vizuál. Ak by ste ho raz videli letieť, jeho tvar si zapamätáte. Má totiž charakteristické delta krídlo. Aj vďaka nemu dokáže dosahovať takú veľkú rýchlosť.

Druhým charakteristickým znakom je zvuk. Ten je vytváraný štvorvalcovým piestovým motorom. Keď letí, vydáva charakteristický zvuk, Ukrajinci ho preto posmešne označujú za starý moped.

Je lacnejší ako raketa, Ukrajinci po ňom strieľajú malorážkami

Aby sa približne 200 kilogramov vážiaci Šahíd-136 vzniesol na oblohu, potrebuje väčšiu silu ako jeho vstavaný motor. Rusi ho preto odpaľujú pomocou rampy a pripevnenej rakety, ktorú po štarte dron zhadzuje.

Rusom sa iránske drony páčia najmä kvôli cene. Denník N uvádza, že cena jedného dronu sa pohybuje okolo 20-tisíc dolárov. To je nepomerne menej oproti raketám dlhého doletu, ktoré stoja od 4 do 14 miliónov. Šahíd-136 má pritom uvádzaný dolet 2 200 kilometrov, reálne to však môže byť oveľa menej.

Kým letí jeden dron, je to pomerne ľahký cieľ. Ak je nízko a letí pomaly, Ukrajinci ho dokážu pomerne efektívne zostreliť. Často po ňom strieľajú malorážkami, strieľajú po nich aj civilisti, svojimi osobnými zbraňami, ako píše msn.

Problém je, ak ich letí naraz niekoľko. Ukrajinská protivzdušná obrana nie je ani zďaleka dokonalá a ak sa stane, že jeden zo samovražedných dronov nezostrelia, ten dokáže napáchať veľké škody.

Armáda zostreľuje drony aj pomocou stíhacích lietadiel MiG-29. Aj to má ale svoje riziká. 13. októbra bol jeden z MiGov zničený po tom, ako sa pilot musel katapultovať. Pilot síce dron zostrelil, no cez kokpit preletel šrapnel a lietadlo išlo k zemi, uvádza The Drive.

Nie je jasné, koľkými samovražednými dronmi Rusi disponujú. Vzhľadom na to, že sú lacné, môžu ich mať aj niekoľko tisíc, dokonca je možné, že sa Rusko s Iránom dohodlo na tom, že sú zostavované priamo v Rusku.

Šahíd-136 napriek tomu, že je zaujímavou posilou ruskej armády, nedokáže výrazne ovplyvniť výsledok vojny. To by ich Rusi museli mať desaťtisíce a ani to by nezaručilo naklonenie misiek váh na stranu okupantov.