Hrôzostrašné zábery ukazujú, ako sa obrovský kolotoč nekontrolovane rúti k zemi. Viacero ľudí sa zranilo

Internet obleteli strašidelné zábery z Indie, na ktorých je vidno kolotoč rútiaci sa z viac ako 15 metrovej výšky nekontrolovane k zemi. Polícia už v prípade začala vyšetrovanie, informuje Daily Mail.

K nešťastnej udalosti došlo 4. septembra na jarmoku v meste Mohali, nachádzajúcom sa v Indickom regióne Pandžáb. Ku strate na životoch našťastie neprišlo, no mimoriadne tvrdý náraz zranil minimálne 15 ľudí a piati z nich museli byť prevezení do nemocnice.

Na kolotoči pravdepodobne došlo k zatiaľ neznámej technickej poruche, ktorá spôsobila jej nekontrolovaný pád. Jarmok mal pôvodnej trvať až do 11. septembra, no po incidente bol z pochopiteľných dôvodov zrušený.

Live Visual of swing breaking in #Mohali phase 8, Many people got injured. Around 16 women & kids were hospitalised after the incident. pic.twitter.com/bay5IfzHLB

— Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) September 4, 2022