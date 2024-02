Hrochy z pekla: Zvieratá, ktoré si Escobar ilegálne zadovážil, sa nekontrolovateľne množia a útočia na ľudí

Kokaínovému barónovi Pablovi Escobarovi sa pes ako domáci miláčik málil. Rozhodol sa, že potrebuje mať na svojej haciende okrem tisícky iných zvierat aj štyri hrochy. Zvieratá sa ale začali nekontrolovateľne množiť. Dnes predstavuje ich populácia závažný problém. Začali dokonca útočiť na ľudí.

Zvieratá sa nekontrolovateľne množia

Ako informuje Mail Online, potomkovia hrochov, ktorých si do súkromnej zoologickej záhrady v Kolumbii nelegálne doviezol Pablo Escobar v 80. rokoch (celkovo nakúpil vyše 1 900 exotických a divých zvierat za 2 milióny dolárov), sa začali ešte pred časom nekontrolovateľne množiť. Správajú sa agresívne a dokonca začali útočiť na ľudí. V krajine nemajú prirodzených predátorov a boli vyhlásené za invazívny druh, ktorý ohrozuje ekosystém.

Hacienda Nápoles sa po Escobarovej smrti v roku 1993 stala turistickou atrakciou. Väčšina zvierat žije voľne v riekach. Kolumbijské ministerstvo životného prostredia sa napokon v obave z hrozby rozhodlo začať so sterilizáciou hrochov. Pre Fox News sa jeden z miestnych obyvateľov vyjadril, že situácia je ale napriek tomu veľmi zlá a hrochy sú veľmi nepredvídateľné a agresívne.

Sú agresívne, ich odchyt je náročný

Kolumbijská ministerka životného prostredia Susana Muhamad priznala, že riziko, že hrochy napáchajú trvalé environmentálne škody, je naozaj vysoké a je najvyšší čas rázne zasiahnuť. Sterilizáciu v novembri zatiaľ podstúpili dvaja samci a jedna samica. Momentálne sa v riekach pochybuje odhadom 196 zvierat. Sterilizovať ich chcú 40 ročne. Odchyt teritoriálnych, agresívnych trojtonových zvierat je ale poriadne komplikovaný. Navyše, sterilizácia jedného hrocha stojí 9 800 dolárov (vyše 9 100 eur).

Pablo Escobar’s ‚cocaine hippos‘ are now ATTACKING people in Colombia https://t.co/IispXudaH9 pic.twitter.com/DMN8QsHgZJ — Daily Mail US (@DailyMail) February 5, 2024

Úrady odhadujú, že bez riadnej kontroly populácie by sa v danej oblasti mohlo do roku 2035 pohybovať až 1 000 hrochov. Niektorí odborníci si myslia, že by bolo lepším riešením niekoľko z nich namiesto sterilizácie usmrtiť. Vláda tiež oznámila, že plánuje presunúť približne 60 zvierat na Filipíny, do Mexika a Indie.