Hovoria o ňom ako o ďalšom Einsteinovi či Hawkingovi: Jack má len 15 rokov a už vyštudoval niekoľko odborov

K mladým géniom sa jednoznačne radí aj 15-ročný Jack Rico z Kalifornie. Chlapca vzdelávala doma jeho mama, čoskoro však zistila, že už ho nemá čo naučiť. Dnes je Jack najmladším absolventom nevadskej univerzity.

Mama ho vzdelávala doma, no už mu nestačila

Trvalo mu len 4 roky, kým získal na Nevadskej univerzite 5 rôznych titulov, z toho 4 získal v čase, keď mal Jack Rico len 13 rokov. Okrem toho je aj najmladším absolventom Nevadskej univerzity a pýšiť sa môže skvelými známkami, píše portál Daily Mail. V rozhovore pre UNLV priznal, že si štúdium naozaj užíva a baví ho to.

Väčšina predmetov, ktoré absolvoval, sa týkala dejín alebo filmu. Každý z predmetov ho však naučil niečo nové. Jacka istý čas vzdelávala doma jeho mama Ru Andrade. Po 4 rokoch však zistila, že synovi predala všetky vedomosti, ktoré mala a vzdelávanie bolo pre ňu čoraz náročnejšie.

„Dala som mu všetko, čo som mala. Je však múdrejší ako ja,“ vyjadrila sa pre Fox News Ru.

Vo veku 11 rokov absolvoval prijímacie skúšky na Fullerton College. Dosiahol však tak vysoké skóre, že ho rovno zaradili do vysokoškolských kurzov. V priebehu 2 rokov tu absolvoval vzdelanie v oblasti histórie, sociálneho správania, umenia a ľudských prejavov, ako aj zo sociálnych vied. Na Nevadskú univerzitu sa prihlásil, keď mal 14 rokov. Prvé dva semestre sa mu darilo naozaj dobre, všetky zadania odovzdával včas a na všetky predmety sa svedomito pripravoval.

Chce sa postarať o svoju sestru, ktorá má autizmus

Priznáva však, že ďalší semester bol pre neho už náročnejší, ťažšie hľadal motiváciu k učeniu. Dokonca nestihol odovzdať jedno zo zadaní, stalo sa mu to prvýkrát v živote. Práve to ho však nakoplo k tomu, aby sa opäť v maximálnej miere sústredil na vzdelanie. Aj keď to teda nešlo vždy úplne hladko, 14. decembra Jack štúdium predsa len úspešne dokončil.

Jack si nevie vynachváliť aj svojich spolužiakov a profesorov, hovorí, že v nich mal vždy nesmiernu oporu. Samozrejme, rodičia sú z výsledkov malého génia nadšení. Jack vyniká nielen intelektom, je aj veľmi láskavý. Má totiž sestru, ktorá má autizmus, no vychádza s ňou skvele. Najbližší semester by si chcel Jack od školy oddýchnuť, potom sa však chce opäť naplno venovať vzdelaniu a získať magisterský titul.

Chcel by sa naučiť kódovať, dúfa však, že sa naučí aj plynule hovoriť po španielsky. Zatiaľ nevie, akú profesiu chce vykonávať. Tvrdí však, že dôležité je, aby zarobil dostatok peňazí. Nie však pre seba, chce, aby bolo do konca života postarané o jeho sestru.

Rodičia dodávajú, že Jack v skutočnosti nie je géniom, ale veľmi tvrdo drie na tom, aby dosiahol každý jeden cieľ, ktorý si stanoví. Okrem toho, netrávi všetok svoj čas ponorený do kníh. Má rád rovnaké veci ako bežní teenageri, napríklad hranie videohier. Isté však je, že má pred sebou naozaj sľubnú budúcnosť.