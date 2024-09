Hovorí sa, že sú tekuté: Vedci vysvetľujú, ako je možné, že sa mačky zmestia aj tam, kde sa to zdá nemožné

Ak máte doma mačku, možno sa tiež občas ocitá na miestach, o ktorých by ste si mysleli, že je to nemožné. Mačky totiž majú výnimočnú schopnosť pôsobiť, akoby boli tekuté. Takéto je vysvetlenie odborníkov.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako je to možné?

Ako informuje web Live Science, u ľudí sú lopatky a kľúčne kosti spojené. Vďaka tomu poskytujú svalom v rukách dostatočnú oporu. Podľa Catonsville Cat Clinic sú však lopatky mačiek spojené so zvyškom tela len svalmi, a nie kosťou. To isté platí aj pre kľúčne kosti. Okrem toho sú kľúčne kosti mačiek oveľa menšie v porovnaní so zvyškom tela ako ľudské kľúčne kosti.

Tieto anatomické vlastnosti pomáhajú mačkám dostať sa aj cez úzke a malé otvory. Je to evolučná výhoda, ktorá im pomáha pri love malej koristi, ako sú myši, ale aj pri skrývaní sa a úniku pred predátormi. Mačkám tiež pomáhajú ich fúziky, ktoré pôsobia ako citlivý navigačný systém. Pomáhajú im tiež posúdiť veľkosť priestoru skôr, ako sa doň pokúsia dostať.

Majú pocit bezpečia

Napriek týmto poznatkom sa ale vedci občas zaoberajú otázkou, či sú mačky tekuté. Autor výskumu z roku 2014 Marc-Antoine Fardin za štúdiu venujúcu sa tejto téme dostal dokonca antinobelovu cenu. Štúdia z roku 2024, publikovaná v iScience, však s humorom poznamenala, že mačky sú vskutku takmer tekuté.

V rámci experimentu vedci stavali mačky pred priechody, ktoré boli čoraz užšie a kratšie. Ukázalo sa, že zvieratá bez zaváhania prechádzali cez vysoké a úzke otvory, a to dokonca aj v prípade, ak bol otvor užší ako hrudník zvieraťa. Ak však bol priechod krátky, spomalili pred ním.

Prečo sa ale vlastne mačky snažia dostať do malých priestorov? Podľa odborníkov tak robia najmä vtedy, keď sú vystresované a malý priestor im poskytuje pocit istoty a bezpečia. Schovávajú sa tiež, keď jednoducho len potrebujú trochu pokoja a súkromia. Odborníci varujú, že ak vidíte mačku ukrytú v malom priestore, nemali by ste ju rušiť. Pokiaľ nemáte obavy, že je poranená, alebo jej hrozí nebezpečenstvo, nechajte ju na pokoji.