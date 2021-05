Hovorí o sexuálnom obťažovaní a pózuje vo vyzývavom korzete. Billie Eilish prepísala rekordy na Instagrame

Uplynulé dni obleteli svet fotografie mladej speváčky Billie Eilish, ktoré vznikli pre magazín Vogue. Mnohých jej fanúšikov šokovali, v tom najpozitívnejšom slova zmysle, niektorí zas zostali sklamaní. Ukázala však, že je silnou ženou, ktorá sa nebojí byť sama sebou. Titulkou v spodnej bielizni sa jej podarilo vytvoriť rekord.

Mnohí ju pre jej výzor kritizovali, stále si však udržiavala svoj vlastný štýl, ktorý nepochybne ovplyvnil obliekanie množstva mladých ľudí po celom svete. Keď pred troma dňami uverejnila Billie Eilish na svojom Instagrame titulku pre nový Vogue, spôsobila na sociálnej sieti ošiaľ.

Miliónovou rekordérkou

Podarilo sa jej získať milión lajkov za menej ako šesť minút, čím sa stala absolútnou rekordérkou. V súčasnosti sa táto fotografia môže pochváliť viac ako 16 miliónmi označení “páči sa mi to”. Prekonať rekord na Instagrame sa jej podarilo už vôbec druhýkrát v histórii. V prvom prípade išlo o fotografiu z marca tohto roka, na ktorej ukázala sledovateľom svoj nový účes – blond vlasy, bez už jej typickej zeleno-čiernej kombinácie, na ktorú sme boli zvyknutí.

Fotografie, ktoré fanúšikovia milujú

Na fotografiách pre Vogue odhalila svoje krivky a dokázala, že je nepochybne krásnou ženou. V minulosti bola totiž pre svoj vzhľad neraz terčom ostrej kritiky a dokonca ju ľudia na Twitteri nazývali mamou po tridsiatke.

Nezostalo to však iba pri titulke, v priebehu týchto dní pridala speváčka aj ďalšie fotky z tohto fotenia a tešia sa obrovskému úspechu, množstvu komentárov a niekoľkým miliónom lajkov. Pózuje na nich vo vyzývavých korzetoch Gucci a v ešte vyzývavejších pózach, čo je pre túto ikonu mladých netypické. Doteraz bol jej štýl charakteristický skôr oversized tričkami, mikinami alebo nohavicami.

Sexuálne obťažovanie je prítomné v celej spoločnosti

Šéfredaktor časopisu Vogue uviedol, že výber provokatívneho oblečenia bol priamo na speváčke, ktorá sa rozhodla ukázať viac zo svojho tela. Nie je to však iba o odhalených fotografiách. Billie Eilish pre Vogue priniesla silné a veľmi aktuálne posolstvo sexuálneho obťažovania, ktoré nie je iba súčasťou hudobného priemyslu, ale stretávajú sa s ním ženy úplne všade. A či už v miernejšej alebo surovejšej forme ho, žiaľ, dievčatá z celého sveta veľmi dobre poznajú aj z vlastných nepríjemných skúseností.

Sama si prešla depresiami práve kvôli svojmu vzhľadu, v uplynulých rokoch však dospela. Teraz chce otvoriť ľuďom oči a ukázať im, že najhlavnejšie je, aby sme sa cítili dobre tak ako vyzeráme alebo s tým, čo si obliekame.

Dočkala sa ďalšej vlny výčitiek

Ako to už býva, našli sa aj ľudia, pre ktorých sa stala terčom ďalšej kritiky. Tí jej vyčítajú, že práve tieto nové fotografie sa priečia s tým, čo tvrdí. Ak je spokojná so svojím skutočným telom, prečo by nosila obtiahnutý korzet? Speváčka má však jasný názor a hovorí, že kto chce, nech ide na operáciu a kto chce, nech si nosí široké oblečenie. Ide totiž o každého osobnú individualitu.

Fotografovanie pre Vogue si Billie Eilish podľa vlastných slov užívala a to je napokon cítiť aj vo výsledku.