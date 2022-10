Hovorca prezidentky Strižinec otvorene prehovoril: Som gej, nenechajme v tom Romana z Teplárne samého

Nedávne udalosti na Zámockej ulici v Bratislave vyvolali množstvo reakcií. Niekoľko známych osobností začalo otvorene hovoriť o tom, že aj oni patria ku LGBTI+ komunite. Teraz sa k nim pridal aj Martin Strižinec, hovorca Zuzany Čaputovej.

„Aj ja som gej,“ hovorí Martin Strižinec, hovorca prezidentky Zuzany Čaputovej. V rozhovore sa podľa Denníka N vyjadril, že v tom Romana z Teplárne nemôžeme nechať samého. Strižinec dodáva, že s Romanom Samotným, majiteľom Teplárne, sa pozná už 20 rokov. „Mám pocit, že dozrel čas hovoriť čo najotvorenejšie a že to v tejto chvíli môže niečomu pomôcť,“ hovorí.

Priznáva, že dni po streľbe na Zámockej neboli ľahké ani pre neho. „Debatujem o tom s kamarátmi, všetci to nejako spolu prežívame, ozývame sa ľuďom, ktorých sme dlho nevideli, zrazu sa zaujímame o to, ako sa máme a ako to cítime,“ dodáva v rozhovore. Strižinec hovorí, že to, že návrh zákona o partnerskom spolužití neprešiel, ho neprekvapilo a od parlamentu nič neočakáva. „My sa stále tvárime, že nie je rok 2022.“

Hovorca prezidentky ale dúfa, že si ľudia začnú po tragédii jeden druhého vážiť o niečo viac. Strižinec nie je jediný, k LGBTI+ komunite sa nedávno otvorene prihlásil aj moderátor Rastislav Iliev. Ten vyzval ku coming outu aj ďalšie osobnosti. Strižinec ale v rozhovore dodal, že chápe strach svojich kolegov z toho, ako ich okolie príjme. Dodáva ale, že je to škoda.