Hollywood smúti: Zomrel známy herec, legendárny hudobník a vojnový veterán. Mal 88 rokov

Ikonický country spevák, herec, vojnový veterán, textár, pilot vrtuľníka či údržbár. Legendárny Kris Kristofferson, ktorý bol mužom mnohých tvárí, v sobotu zomrel vo veku 88 rokov, informuje Rolling Stone.

Bola pri ňom rodina

Muž podľa dostupných informácií skonal vo svojom dome na Havaji, obklopený rodinou, no príčina jeho smrti nateraz nie je známa. Kristofferson sa preslávil predovšetkým ako autor hitov ako „Me and Bobby McGee“ a „Help Me Make It Through the Night.“ Okrem hudby účinkoval v mnohých filmoch, napríklad v sérii „Blade.“ Je považovaný za ikonu country hudby a výrazne ovplyvnil tento žáner svojimi poetickými a emotívnymi textami.

Bol tiež členom superskupiny The Highwaymen, kde spolupracoval s legendami ako Johnny Cash, Willie Nelson a Waylon Jennings. Pôvodne mal pritom rozbehnutú kariéru v armáde, kde dosiahol hodnosť kapitána a pracoval ako pilot helikoptér.