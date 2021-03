Holandsko zorganizovalo obrovskú párty pre 1 300 ľudí. Skúmali, ako sa šíri koronavírus

Mnohým ľuďom chýbajú obyčajné drobné radosti, ako je napríklad posedenie pri káve. Už nejaký ten čas však trpia aj milovníci koncertov či diskoték. Holandská vláda sa preto rozhodla usporiadať nezvyčajný večierok. Odborníci počas neho skúmali, ako sa šíri koronavírus.

Na diskotéke si zatancovalo 1 300 ľudí

Samozrejme, nebol to úplne bezstarostný večierok, počas ktorého sa mohli ľudia odrhnúť z reťaze. Amsterdamská hudobná aréna známa ako Ziggo Dome však otvorila na štyri hodiny svoje brány pre 1 300 ľudí bažiacich po zábave, píše portál The Guardian. Cieľom vedcov bolo zistiť, ako uvoľniť opatrenia v krajine a znormalizovať život bez toho, aby sa ochorenie vymklo spod kontroly.

Odborníci sledovali každý jeden krok účastníkov. Rozdelili ich do 5 bublín po 250 ľudí a jednu bublinu pozostávajúcu z 50 ľudí. Každá z nich mala dodržiavať odlišné pravidlá. Niektorí ľudia mali povolené ostať len na tanečnom parkete, iní zas testovali vplyv nosenia rúšok. Kým jedna zo skupín musela mať rúško po celý čas, druhá ho musela mať len vtedy, keď boli práve v pohybe. Ďalšia zo skupín zas dostala fluorescenčný drink a mali kričať a spievať, čo im len pľúca stačili. Vedci tak skúmali, koľko slín sa dostane do ovzdušia počas takejto akcie.

Keď sa získané údaje podarí vyhodnotiť, odborníci budú vedieť, či a za akých podmienok bude možný nočný život v nasledujúcich mesiacoch. Zatiaľ sa však podarilo zistiť, že v skupine, kde mali ľudia nosiť rúška neustále, sa toto pravidlo príliš nedodržiavalo. Po čase ľudia na pravidlá ako keby pozabudli a počas tancovania si rúška dávali dole.

Holandská vláda pátra po lepších riešeniach

Fieldlab, organizácia, ktorá je za akciu zodpovedná, sa však nevzdáva nádeje a dúfa, že sa im podarí na základe výskumu takpovediac ušiť pravidlá na mieru. V Holandsku sú pravidlá v súčasnosti nastavené všeobecne. Bary a reštaurácie sú zatvorené od októbra a od 9 večer do 4:30 ráno platí zákaz vychádzania. Čo sa večierkov či koncertov týka, ak počet infikovaných klesne pod istú hranicu, povolia sa pre najviac 100 ľudí. Organizátori však dúfajú, že sa im podarí prísť s lepším riešením.

Ak sa to podarí, počas leta by Ziggo Dome mohol hostiť tisícky ľudí. Za normálnych okolností sa doň zmestí 17 000 ľudí. Na vedeckú diskotéku sa prihlásilo viac ako 100 000 ľudí, pričom lístky v cene 15 eur sa kompletne vypredali do 20 minút. Každý z účastníkov musel mať negatívny test na koronavírus nie starší ako 48 hodín. 12 účastníkov malo tesne pred akciou pozitívny test, zúčastniť sa preto nemohli. Všetci účastníci museli podstúpiť test aj 5 dní po akcii.

Holandská vláda zorganizovala už niekoľko podobných experimentov. V rámci jedného z nich napríklad zorganizovala konferenciu, ktorej sa zúčastnilo 500 ľudí. V rámci ďalšieho zas mohlo 1 200 ľudí navštíviť futbalový zápas. Okrem toho plánuje dva festivaly pod holým nebom či popový koncert.