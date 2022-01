Hoci žijete s pozitívnym v rovnakej domácnosti, omikron dostať nemusíte. Toto je dôvod, prečo

Nakazí všetko a každého, je nemožné sa mu vyhnúť.

Aspoň takto na nový variant pozerá mnoho odborníkov a analytikov. Hoci samotný variant nie je ani zďaleka tak nebezpečný a smrteľný, ako tomu bolo pri delte, svet sa obáva hlavne jeho infekčnosti. Tá je totiž oproti ostatným variantom oveľa vyššia.

Ako je teda možné, že existujú osoby, ktoré omikron nedostali aj cez to, že s pozitívnym žili v jednej domácnosti bez možnosti izolácie? Vedec priblížil dôvody, ktoré by mohli túto záhadu objasniť.

Podobné prípady pribúdajú, virológ opisuje, aký vplyv má na to naša imunita

Na portále NZ Herald hovorí Kyle Byrnes o tom, keď sa izoloval spolu so svojou partnerkou potom, čo jej vyšiel pozitívny PCR test. Cez to, že s ňou strávil celú izoláciu a v prítomnosti pozitívnej osoby dokonca aj spal, samému mu ani po niekoľkých testoch nevyšiel pozitívny výsledok.

Podobne, príbeh na stránke ABC Net opisuje prípad partneriek Nicole Straitonovej a Sarah Hallovej. Po štedrovečernej večeri v Sydney dostali hovor, v ktorom im jeden z hostí oznámil, že je pozitívny. Po troch dňoch v karanténe vyšiel obom test negatívne. Po ďalších troch nakoniec test Sarah ukázal, že je nakazená. Nicole, hoci strávila posledný týždeň po boku Sarah, nikdy pozitívny test nevyšiel.

O tomto fenoméne sa pre NZ Herald rozhovoril profesor Tony Cunningham, virológ a lekár špecializovaný na infekčné choroby pôsobiaci na Univerzite v Sydney (USYD).

“Ak sa v rodine objaví omikron, ktorý nutne nepostihne každého člena, môžeme to vysvetliť úrovňou imunity tej osoby, ktorá vírus dostala – vírus jednoducho osobu nakazil a bol zničený. Tiež za tým môže stáť imunita člena, ktorý sa nenakazil – či už je to prípad špecifický, pretože proti nemu má prirodzené obranné látky, alebo nešpecifický, pretože mal proste dostatok šťastia na to, aby jeho gény zabránili nákaze,” vysvetľuje v rozhovore.

“Pokiaľ sa proti vírusu zaočkujete, pravdepodobnosť podobnej reakcie je vyššia a ešte menšiu šancu na nákazu máte, pokiaľ máte všetky tri dávky,” uzavrel.