Herečka Zdena Studenková vyšla s pravdou von, či v živote niečo ľutuje. Jej úprimná odpoveď mnohých odrovná

Jedna z najobľúbenejších slovenských herečiek účinkovala v desiatkach úspešných projektov a vybudovala si slušnú hereckú kariéru. Nestráca šarm a eleganciu a zakaždým ohúri dokonalým vzhľadom, preto ťažko uveriť tomu, že už sfúkla na narodeninovej torte 70 sviečok. Umelkyňa je tak vo veku, kedy sa môže spätne obhliadnuť za svojím životom a zhodnotiť, čo by dnes spravila inak.

Známa umelkyňa Zdena Studenková má už čo-to za sebou. Skúseností má na rozdávanie, pričom zážitky ju zase sformovali do podoby, v akej sa prezentuje v súčasnosti. Vždy upravená, slušná, milá, priateľská a so zmyslom pre humor. Tak možno charakterizovať herečku, ktorá sa zdôverila v rozhovore pre STVR, aké rady by dala svojmu mladšiemu „ja“.

Vďaka hlúpostiam človek dozreje

Zatiaľ čo mnohí by zrejme oľutovali nejednu vec, herečka je na tom inak. Jej vyjadrenie svedčí o vyspelosti, nadhľade a rozume. „To by bolo strašne veľa rád. Ale ja si myslím, že práve na to je mladosť, aby človek prekonával rôzne hlúposti, ktoré v živote spraví. Iba takýmto spôsobom dozreje,“ odpovedala Zdena na otázku, čo by poradila sama sebe v mladších rokoch.



Zároveň pokračovala ďalej a naznačila, že život by bol o ničom bez výziev a skúšania rôznych vecí. „Keby ste sa všetkému vyhýbali a postupovali podľa toho, ako vám poradia starší, prípadne rodičia, no čo by to bol za život?“ opýtala sa herečka. Jej úprimné slová by si mal každý vziať k srdcu. Ak niečo ľutujete, zbavte sa tohto pocitu. Život je len jeden, chyby a prešľapy jednoducho k nemu patria. Navyše, v tej danej chvíli išlo o rozhodnutie, za ktorým ste si stáli.

Vybrala by si iné povolanie