Herečka Angelina Jolie prišla na Ukrajinu ako vyslankyňa OSN, spoznali ju v kaviarni v meste Ľvov

V západoukrajinskom meste Ľvov sa v sobotu objavila americká herečka Angelina Jolieová, ktorá zastáva aj funkciu osobitnej vyslankyne Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).

Informovala o tom agentúra APA s odvolaním sa na tlačovú agentúru Ukrinform, ktorá citovala jednu z miestnych novinárok. Tá spozorovala 47-ročnú oscarovú herečku v jednej z ľvovských kaviarní.

To, či sa Jolieová, ktorá sa dlhodobo venuje humanitárnym projektom, nachádza na návšteve Ukrajiny v rámci svojho postu v UNHCR, nebolo bezprostredne známe.

Actress and filmmaker Angelina Jolie visits the central railway station in Lviv to welcome the internally displaced Ukrainians arriving on an evacuation train from Pokrovsk, a city in Donetsk Oblast, on April 30. Jolie is a special envoy of UNHCR.

