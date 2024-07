Herec z Dunaja, k vašim službám prezradil, že sedel dva roky vo väzení. Odniesol si odtiaľ hrôzostrašný zážitok

Každý má niečo, čo ľutuje, najmä keď ide o nezodpovednosť v mladosti. V niektorých prípadoch však ľudia zašli priďaleko a týka sa to aj známych osobností. Obľúbený herec z dobového seriálu o tom vie svoje, keďže skončil vo väzení ako násťročný.

Herec Jan Révai v seriáli Dunaj, k vašim službám stvárňuje postavu Martina. Mnohí diváci pritom ani len netušia, že ide o českého herca, keďže slovenčinu má v seriáli bezchybnú. Okrem herca je zároveň tanečníkom a dokonca bol aj bývalým porotcom v tanečnej súťaži StarDance. To však nie je všetko, čo ste o hercovi pravdepodobne nevedeli.

Na trest si musel počkať

Ako informoval portál expres.cz, herec je pôvodne vyučený automechanik. V mladosti však nebol spokojný s tým, koľko zarábal, a keďže chcel viac, začal si požičiavať peniaze a dostal sa do dlhov. Finančné problémy sa nakoniec rozhodol vyriešiť tak, že prepadol benzínovú pumpu. Krátko po lúpeži ho však dostihla polícia a on bol odsúdený na dva roky vo väzení. V tom čase mal však len 16 rokov, a tak si na vykonanie trestu musel počkať. Do väzenia sa tak dostal tri roky po spáchaní tohto trestného činu.

„Proste mladícka blbosť, bol som naivný. To, čo som prežil vo väzení, sa ani nedá popísať. Málokto vie, ako sa zachová, keď sa pred ním niekto podreže,“ opísal herec svoje hrozné zážitky z väzenia.