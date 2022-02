HBO Max začne na Slovensku 8. marca. Za takúto sumu si užijete nové aj kultové seriály a filmy od viacerých spoločností

Dnes bolo potvrdené, že HBO Max, prémiová streamovacia platforma spoločnosti WarnerMedia, bude 8. marca 2022 spustená v ďalších 15 európskych krajinách.

Suma za mesiac bude o kúsok nižšia ako pri Netflixe

Toto rozšírenie nadväzuje na spustenie služby HBO Max v severských krajinách a v Španielsku v októbri 2021. Medzi uvedenými 15 krajinami sú: Slovensko, Česká republika, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Maďarsko, Moldavsko, Čierna Hora, Holandsko, Severné Macedónsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko a Slovinsko. HBO Max je v súčasnej dobe dostupné v 46 štátoch v Amerike a Európe.

Boli už tiež zverejnené atraktívne ceny pre 14 krajín. Pri príležitosti spustenia HBO Max bude v rámci uvádzacej akcie predplatiteľom existujúcich streamovacích služieb pod značkou HBO a novým zákazníkom ponúknutá 33% zľava z mesačnej ceny služby počas celej doby trvania predplatného.

HBO Max bude stáť 6,99 EUR mesačne. Pri príležitosti oslavy príchodu HBO MAX všetci, ktorí majú HBO GO aktívne predplatené priamo, budú automaticky prevedení na novú platformu a budú platiť nižšiu sumu 4,66 EUR mesačne. Táto ponuka ušetrí zákazníkom viac ako 30% z nákladov počas celej doby trvania predplatného. Noví zákazníci, ktorí si predplatné objednajú pred 31. marcom budú tiež platiť túto zníženú mesačnú sadzbu.

Christina Sulebakk, generálna riaditeľka HBO Max EMEA, povedala: „HBO Max predstavuje nový streamovací zážitok, ktorý ponúka tú najlepšiu zábavu, filmy, seriály z vlastnej produkcie a detské programy od Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network, Max Originals a mnoho ďalšieho za neuveriteľne atraktívnu cenu. S radosťou potvrdzujeme, že 8. marca sa HBO Max objaví v ďalších 15 európskych krajinách a že budeme dostupnosť platformy rozširovať aj do ostatných krajín Európy aj mimo nej.“

Na jednom mieste nové aj kultové snímky

Na HBO Max budú prvýkrát na jedinom mieste k dispozícii nové aj kultové seriály a filmy spoločností Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network a Max Originals, vrátane filmov spoločnosti Warner Bros., ktoré budú zverejnené už 45 dní po uvedení do kín. Medzi filmami spoločnosti Warner Bros., na ktoré sa môžeme tešiť, budú napríklad Matrix Resurrections, Duna, Space Jam Nová legenda, The Suicide Squad: Samovražedná misia alebo Tom a Jerry.

K dispozícii budú aj nové seriály z pôvodnej tvorby Max Originals – Stanica 11 (Station Eleven), Sexuálny život vysokoškoláčok (Sex Lives of College Girls) a Peacemaker. Z európskej produkcie Max Originals sa na platforme objaví Dafne a spol. (Todo Lo Otro), Kamikaze, Ruxx. Núdza nebude ani o zábavné reality show, ako je Amy v očakávaní (Expecting Amy), Amerika hľadá striptéra (Finding Magic Mike), Ostrov frajerov (FBoy Island) a Selena varí so šéfkuchármi (Selena + Chef) alebo unscripted show Spolu & Hladní. Medzi programami pre deti nebudú chýbať seriály Mladí Titáni do toho!, Gumballov úžasný svet, kultové animované rozprávky Looney Tunes a riekanky CoComelon.*

Johannes Larcher, riaditeľ spoločnosti HBO Max International, uviedol: „Celosvetová expanzia HBO Max pokračuje rýchlym tempom. Službu spúšťame v ďalších 15 európskych krajinách, vďaka čomu sme dostupní už v 61 oblastiach po celom svete. Držíme sa stratégie a cieľa predávať službu priamo spotrebiteľom po celom svete, čo nám spolu s obľúbeným obsahom zabezpečí všetko potrebné na to, aby sme sa stali jednou z najlepších globálnych streamovacích platforiem.“