Hamburger z McDonald’s odložila do skrine a zabudla naň. Našla ho až o 5 rokov a bola šokovaná z toho, ako vyzerá

Podobné experimenty už robili mnohí. Nie každý však výsledkom chcel veriť. O rovnaký sa preto pokúsila aj Američanka Megan. Svoj cheeseburger z McDonald’s odložila zabalený v originálnom sáčku do skrine. Ako čas plynul, úplne naň zabudla. Po piatich rokoch ale na ňu doslova vypadol zo skrine. Keď do sáčku nazrela, neverila vlastným očiam.

Zub času sa na ňom vôbec neodrazil – vyzeral úplne rovnako, ako keď ho pred piatimi kúpila v obľúbenom fastfoodovom reťazci McDonald’s. Samozrejme, tak ako mnohých, aj Američanku Megan Condry z Washingtonu tento objav nemálo prekvapil, píše web IFL Science.

Ako Megan prezradila novinám NY Post, na zabudnutý cheeseburger natrafila len nedávno, keď si v skrini triedila vianočné dekorácie. Všimla si sáčok, v ktorom sa nachádzal malý box a v ňom cheeseburger, ktorý si zakúpila ešte v roku 2017. Prekvapením pre ňu však bolo to, že potravina nijak nezapáchala a vyzerala úplne rovnako ako v deň, kedy ju zakúpila. Samozrejme, pár detailov, ktoré čas na pochúťke zanechal, si všimla.

„Bol tvrdý ako skala, ako hokejový puk. Pravdepodobne by som ním dokázala aj rozbiť okno,“ uviedla médiám. S fotografiami cheeseburgeru sa pochválila na sociálnych sieťach, kde sa z nich stal okamžite virálny hit.

The toy you used to get in the happy meal decomposed faster than this! Lol RT @nypost: Found McDonald's cheeseburger looks exactly the same after 5 years https://t.co/vXKtvjPNqp pic.twitter.com/SzrZ5CbzDi

— Larry The Cable Guy (@GitRDoneLarry) February 15, 2022