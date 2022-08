Hádzala ich ako v práčke, bolestivo sa udierali: Obrovskú šmykľavku museli po 4 hodinách zatvoriť, bola prirýchla

Ak aj patríte medzi milovníkov zábavných parkov, kolotočov či podobných adrenalínových zážitkov, na tejto šmykľavke by ste sa pravdepodobne ocitnúť nechceli. Už pri pohľade na ľudí z videa naskakuje husia koža, pretože pocítili „bolesť gravitácie“, informuje LAD Bible. Trvalo iba niekoľko hodín, kým ju zatvorili, no podľa niektorých už aj to bolo pridlho.

Desivé video ukazuje, ako ľudia po spustení obrej šmykľavky v parku Belle Isle v Detroite zažívali iné pocity, než očakávali. Jednoducho povedané, poriadne nimi hádzalo a v niektorých momentoch to až vyzerá, že by si mohli nepekne ublížiť.

LAD Bible prirovnal šmýkanie sa po nej praniu v práčke a trvalo iba 4 hodiny, kým ju pre verejnosť zatvorili. Dôvodom nepríjemného šmýkania sa bola veľká rýchlosť, ktorá hádzala deti do vzduchu a následne tvrdo dopadávali.

Podľa slov dieťaťa, ktoré šmykľavku vyskúšalo, sa spúšťalo dolu oveľa rýchlejšie, než čakalo a dodalo, že gravitácia bolí.

The giant slide at Belle Isle Park in Michigan was open for only 4 hours before workers shut it down to make adjustments.

I wonder why they decided to do such a thing 😳 pic.twitter.com/q7jpFdLdAO

— Art (@artcombatpod) August 19, 2022