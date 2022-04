Hackeri sa nabúrali do bezpečnostných kamier ruského Kremľa. Zverejnili odtiaľ video

Do bojov proti Rusku sa zapojili už pred nejakým časom aj hackeri z celého sveta. Tí však nebojujú s fyzickými zbraňami v ruke, ale využívajú svoje vedomosti a skúsenosti, vďaka ktorým napádajú ruské systémy. Tentoraz sa hackerom podarilo nabúrať do systému bezpečnostných kamier Kremľa.

Ako informuje portál Živé, hackerský útok vykonala skupina Black Rabbit, ktorá sa k hlási aj k Anonymous. Práve Anonymous aj zverejnili video ako dôkaz z bezpečnostných kamier.

JUST IN: Hackers (@Thblckrbbtworld) who operates in behalf of #Anonymous gained access to the Kremlin CCTV system.

They quoted: „We won’t stop until we reveal all of your secrets. You won’t be able to stop us. „Now we’re inside the castle, Kremlin.“ #OpRussia #Ukraine pic.twitter.com/USezFd9IZB

— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) April 6, 2022