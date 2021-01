Gröhling o očkovaní učiteľov: Prioritne pôjdu zamestnanci a učiteľky materských škôl a 1. stupňa

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling chce, aby sa učitelia nad 50 rokov očkovali už v druhej vlne. Uviedol to vo videu zverejnenom na webe rezortu školstva.

“Pracujeme na tom, aby mohli byť čím najskôr zaočkovaní zamestnanci v školstve. Prioritne to budú zamestnanci a učiteľky v materských školách, na prvom stupni špeciálnych škôl a zamestnanci v špeciálnych výchovných zariadeniach,” konkretizoval minister školstva. Ako dostať do druhej vlny očkovania učiteľov v kritickom veku nad 50 rokov, diskutuje s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím, dodal.

NÁVRAT DO ŠKÔL, PRIJÍMACIE KONANIE, MATURITY ČI TESTOVANIE ŽIAKOV 5. A 9. ROČNÍKA

Špecifické komunity s vysokým rizikom šírenia ochorenia COVID-19, napríklad učitelia, marginalizované rómske komunity, ľudia bez domova alebo azylanti, by mali byť zaočkovaní počas tretej fázy. Vyplýva to z národnej stratégie očkovania proti ochoreniu COVID-19.

ZUŠ, CVČ a jazykové školy zostávajú do konca lockdownu zatvorené

Základné umelecké školy (ZUŠ), centrá voľného času (CVČ) aj jazykové školy zostávajú do konca lockdownu zatvorené. Následne sa bude podľa postupovať podľa aktuálnej situácie.

“Ak by testovanie prebiehalo k 18. januáru a situácia nám to dovolí, tak si myslím, že ZUŠ tým, že budú mať pretestovaných zamestnancov a následne aj žiakov, by mohli prejsť na prezenčnú výučbu,” poznamenal Gröhling. Ako dodal, situácia sa ešte spresní neskôr v závislosti od aktuálnej situácie.

Situácia by mohla podľa plánu rezortu školstva od 18. januára vyzerať tak, že otvorené budú materské školy, obnoví sa aj vyučovací proces pre prvý stupeň základných škôl a špeciálne školy. Gröhling tvrdí, že rezort školstva odporúča pretestovať rodičov aj zamestnancov. Druhý stupeň základných škôl a stredné školy pokračujú od tohto dátumu vo vzdelávaní dištančne. Všetky informácie o zmenách nájdete v aktuálnom článku.