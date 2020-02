Greta Thunberg dostala 90-tisíc eur za alternatívnu Nobelovu cenu: Peniaze použila na dobrú vec

Mladá švédska aktivistka Greta Thunberg využila peniaze, ktoré získala k Cene za správny život (Right Livelihood Award), na založenie eponymnej nadácie. Uviedla to Right Livelihood Foundation, ktorá ocenenia označované tiež ako alternatívne Nobelove ceny, každoročne udeľuje.

Cieľom neziskovky Greta Thunberg Foundation je podľa druhej zmienenej nadácie „podpora ekologickej a spoločenskej udržateľnosti, ako aj duševného zdravia“.

Nadácia bude transparentne narábať s peniazmi, ktoré dostáva

Thunberg už v januári uviedla, že zriadila nadáciu, ktorá bude transparentne narábať s peniazmi, ktoré dostáva napríklad darom, pri príležitosti ocenení alebo ako autorské knižné honoráre. Na založenie nadácie vo Švédsku je potrebný kapitál, pripomína agentúra AP.

Sedemnásťročná aktivista je jednou zo štyroch osôb, ktoré vlani získali Ceny za správny život. Každý z laureátov dostal jeden milión švédskych korún (v prepočte vyše 94 500 eur). Cenu založil v roku 1980 švédsko-nemecký filantrop Jakob von Uexkull, aby ňou ocenil úsilie, ktoré podľa neho Nobelova nadácia ignoruje.

Thunberg odštartovala hnutie študentských protestov za zmenu politiky vlád v boji proti klimatickým zmenám. Jej aktivizmus inšpiroval ďalších študentov v Európe a napokon prerástol do celosvetového hnutia Fridays for Future. Začiatkom roka ju dvaja švédski poslanci nominovali na Nobelovu cenu za mier.