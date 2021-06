Globálny výpadok internetových služieb tento týždeň spôsobil jeden zákazník. Nefungovalo CNN či Amazon

Ak ste v utorok zamierili na niektoré svetové weby, je možné, že sa vám objavilo chybové hlásenie a ďalej ste sa nedostali. V tomto prípade bol problém na strane poskytovateľa sieťových cloudových služieb. Spoločnosť Fastly, u ktorej problém nastal, už identifikovala, čo sa vlastne stalo.

Rozsiahly výpadok

Ako písalo v utorok TASR, tak mnohé významné svetové weby vrátane popredných médií boli v ten deň nedostupné. Podľa agentúry AP to spôsobil zrejme rozsiahly výpadok u poskytovateľa sieťových cloudových služieb Fastly.

Americká spoločnosť Fastly podporuje spravodajské weby a aplikácie ako CNN, Guardian, New York Times, Financial Times, Independent a mnoho ďalších. Využívajú ho aj služby Twitch, Pinterest, HBO Max, Hulu, Reddit, Spotify a iné. Výpadkom boli ovplyvnené aj ďalšie významné internetové platformy a weby – okrem iných i spoločností Amazon, Target a oficiálny web britskej vlády.

Problém nastal 8. júna o 12:00 nášho času, keď boli viacerí užívatelia vyššie vymenovaných webov privítaní chybovou správou – 503 Service Unavailable, píše IFL Science.

Zmena nastavenia u zákazníka

Výpadok na strane Fastly ovplyvnil až 85 % ich siete a ovplyvnil najmä užívateľov Severnej a Južnej Ameriky. Mnohé prístupy z Európy či Ázie fungovali správne. Spoločnosť však na problém reagovala veľmi rýchlo a väčšinu siete sa im podarilo obnoviť do hodiny a ospravedlnili sa za komplikácie.

Spoločnosť Fastly potom rozbehla vyšetrovanie s cieľom zistiť, čo spôsobilo výpadok. Ukázalo sa, že za výpadkom bol jeden nezverejnený zákazník, ktorý si zmenil svoje nastavenie. To spôsobilo chybu v aktualizácii softvéru vykonanom pred mesiacom. Momentálne nie je známe, či zákazník vie, že chybu spôsobil práve on.

“Zažili sme globálny výpadok v dôsledku neobjavenej softvérovej chyby, ktorá sa objavila 8. júna, ktorú spustila zmena konfigurácie jedného zákazníka. Ten ju vykonal platným postupom. Aj keď existovali špecifické podmienky, ktoré spustili tento výpadok, mali sme to očakávať,” uviedol vo vyhlásení Nick Rockwell, viceprezident pre inžinierstvo a infraštruktúru spoločnosti Fastly.

V centrále Fastly bol tento deň nepochybne mimoriadne stresujúci. Pre spoločnosť so sídlom v San Franciscu to však znamenalo aj čiastočnú výhru. Prekvapivo, akcie spoločnosti podľa Financial Times vzrástli o 11 percent. Dôvody rastu sú rôzne a otázne, ale pravdepodobne bude dôvodom aj to, ako rýchlo sa spoločnosť s problémom vyrovnala.