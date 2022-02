Geopolitik predpovedal invázie Ruska už v roku 2016. Rozdelil ich do štyroch fáz, momentálne sme v druhej

Peter Zeihan je uznávaným americkým geopolitickým analytikom, ktorý už v roku 2016 predpovedal ruskú expanziu smerom na západ. Cieľom má byť okrem rozšírenia územia aj prístup k strategicky dôležitým bodom.

Zeihan je známy pre svoje analýzy, ktoré tvorí na základe geografických, demografických, politických či ekonomických predikcií. V roku 2017 predstavil Zeihan svoju predpoveď, ktorá sa týkala Ruska. Išlo o prednášku, na ktorej opisoval vtedajší hospodársky a demografický stav Ruskej federácie, ktorej predikcie vôbec nevyzerali najjasnejšie.

Ďalej hovoril o tom, že Rusko ako také plánuje expanziu, ktorá by im nielenže zväčšila územie, ale zároveň by ich dostala k strategickým územiam. Zeihan spomína 9 dôležitých „priesmykov“ do západného sveta, ktoré Rusi ovládali počas existencie Sovietskeho zväzu.

„Po konci ZSSR sa tento počet znížil z 9 na 2. A po anexii Krymu sa zvýšil na 3. Ostáva teda 6 území, pričom 5 z nich je na západe. Ak by teda Rusko chcelo obnoviť svoj najmä územný status, muselo by si vziať nielen Ukrajinu, ale tiež Estónsko, Lotyšsko, Litvu, polovicu Poľska, polovicu Rumunska, Azerbajdžan, Arménsko a Gruzínsko,“ hovorí v prejave z roku 2017.

3/

Russia sees these conquerings as defensive. Russians are attempting to plug the access point to their heartlands. In Absent Superpower I broke these efforts into a series of phases. By my math we are now in phase 3. pic.twitter.com/GKyX2W9OEP

— Peter Zeihan (@PeterZeihan) February 23, 2022