FOTO: Takto to dnes vyzerá na Ukrajine. Pozrite si najdôležitejšie fotografie dnešného dňa

Pozrite si dnešné najdôležitejšie fotografie z ukrajinského konfliktu.

Celkovo 10.624 Ukrajincov vstúpilo vo štvrtok do Rumunska cez jeho šesť hraničných priechodov po tom, ako Rusko napadlo Ukrajinu. Uviedol to v piatok rumunský minister vnútra Lucian Bode, informovala agentúra Reuters.

President Zelenskyy is not like other leaders. He stays in his homeland with his people. Don’t think others leaders would do what he is doing. Many would flee to a safe place. Major respect. 🇺🇦🇺🇦 #Ukraine #StandWithUkraine #StopRussianAggression pic.twitter.com/ltop12IRHy

