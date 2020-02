Fotka zápasu dvoch myší o kúsok jedla v londýnskom metre vyhrala prestížnu fotografickú súťaž

Takéto scény sa odohrávajú možno každodenne, no uvidí ich len málokto. Stanice metra sú často domovom hlodavcov a čím väčšia stanica, tým viac ľudí, tým viac odpadkov a tým viac príležitostí na získanie potravy. Ak sa nájde nejaký pekný kúsok jedla, môže oň medzi myšami vzniknúť aj bitka. A jeden takýto súboj sa podarilo zachytiť fotografovi Samovi Rowleymu.

Celé dni ležal na zemi

Nebola to iba náhodná momentka. Sam navštevoval každú noc v priebehu týždňa niekoľko staníc londýnskeho metra ako uvádza tlačová správa súťaže. Aby dokázal zachytiť život hlodavcov, musel sa znížiť do ich sveta, čo znamenalo, že väčšinu času preležal na zemi. Tým si vyslúžil množstvo zvedavých pohľadov od cestujúcich. Ale vyplatilo sa to. Súboj myší trval iba zlomok sekundy a silnejšia myš odišla aj s kúskom jedla.

Samova snímka bola zaradená do užšieho výberu 25 fotografií, ktoré vybralo Prírodovedné múzeum z viac ako 48-tisíc zaslaných fotografií. Riaditeľ múzea povedal, že Samova fotografia poskytuje fascinujúci pohľad na to, ako voľne žijúce zvieratá fungujú v prostredí, v ktorom dominuje človek.

Ďalšie ocenené snímky

Nielen Samova fotografia ale zaujala odbornú porotu. Nachádza sa tu napríklad znepokojujúca fotografia orangutana využívaného na zábavné predstavenie, ďalej záber samice jaguára ako spoločne so svojím mláďaťom ulovila anakondu, potom krásny záber nosorožca a jeho ochrancu pred pytliakmi a tiež očarujúci záber arktických sobov.

Pozrite si tieto fotografie v galérii: