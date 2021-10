Filmy John Wick sa rozrastú o seriál. V nových projektoch Keanu Reevesa nahradí známy násilník a alkoholik

Milovníkom akčných filmov sériu John Wick, veríme, predstavovať bližšie netreba. Jej tvorcovia sa už dlhšie pohrávali s otázkou rozšírenia tejto úspešnej frančízy a, zdá sa, že teraz konečne dôjde na realizáciu ich zbožných prianí. Americká káblová stanica Starz totiž uvedie 3-dielnu prequelovú minisériu. Herca Keanu Reevesa v nej ale neuvidíme.

Tvorcovia filmovej série John Wick v spolupráci s produkčnou spoločnosťou Lionsgate Television pripravujú 3-dielnu minisériu s názvom The Continental, ktorú uvedie americká stanica Starz. Informoval o tom web Deadline.

Série John Wick sa rozrastie o minisériu

Keďže séria sa bude odohrávať pred udalosťami jednotlivých filmov, je jasné, že hlavného hrdinu, ktorého stvárňuje Keanu Reeves, v ňom zrejme neuvidíme. Jednu z hlavných úloh v prípade tohto televízneho projektu totiž tvorcovia zveria hercovi a režisérovi Melovi Gibsonovi. Ten stvárni postavu menom Cormac.

Názov seriálu odkazuje na hotel, ktorý bol divákom a fanúšikom Johna Wicka predstavený v prvom filme z roku 2014. Ide o názov bezpečného úkrytu pre útočníkov a bol hlavným prostredím, v ktorom sa film odohráva.

Miniséria The Continental bude zasadená do obdobia 40 rokov pred udalosťami filmov a sledovať bude príbeh mladého muža menom Winston (v hlavnej filmovej sérii túto postavu stvárnil Ian McShane). Ten sa bude aj spolu s ostatnými snažiť vytvoriť bezpečný úkryt.

Problémový herec v jednej z hlavných úloh

Ako portál Deadline informoval, každá z troch častí série bude dlhá približne 90 minút a stanica Starz ich uvedie počas troch samostatných večerov. Režisérom dvoch epizód bude Albert Hughes (režíroval napríklad krimi Z pekla o Jackovi Rozparovačovi s Johnnym Deppom v hlavnej úlohe). Či sa v nich objaví nejakým spôsobom aj Reeves, zatiaľ nie je známe, prvotné informácie to ale nijak nenaznačujú.

Pre Mela Gibsona bude ale účinkovanie v televíznom projekte The Continental prvým po dlhej dobe. Ako televízny herec totiž začínal v austrálskom dennom seriáli The Sullivans. V minulosti sme ho ale mohli vidieť aj v programe Saturday Night Live a svoj hlas prepožičal aj v kultovom animovanom sitkome Simpsonovci (The Simpsons).

Hviezda filmov ako Statočné srdce (Braveheart), Smrtonosná zbraň (Lethal Weapon) a mnohých ďalších sa počas posledných rokov neslávne preslávila najmä svojimi škandálmi. Tie zahŕňali rôzne alkoholové excesy a aj domáce násilie.