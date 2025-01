Fico vo videu zaútočil na LGBTI+ ľudí: Hovorí o magoroch a pinďúroch v ženskej väznici, schytal kritiku aktivistov

Minister životného prostredia Tomáš Taraba spomína zmeny v ústave. Chýba mu tam vytýčenie toho, že Slovensko „je založené na dvoch pohlaviach – muž a žena“. Hovorí tak krátko po tom, ako predseda vlády Robert Fico na sociálnej sieti zaútočil na LGBTI+ komunitu.

Na jeho slová v tlačovej správe reagoval Inštitút ľudských práv aj koordinátorka neformálneho združenia Dúhové Slovensko Zuzana Slamená.

Premiér odkázal KDH a PS, že by mali spozornieť, pretože o pár dní príde s vážnou iniciatívou v kultúrno-etických otázkach.

Vo videu, ktoré zverejnil počas víkendu, spomenul napríklad aj prípad z Nemecka, kde sa podľa jeho slov odsúdený muž rozhodol, že si zmení pohlavie, aby mohol ísť do ženskej väznice.

„Všetci vieme, že to je hlúposť non plus ultra, ale korektnosť nám bráni nahlas zakričať, že sme už úplní idioti, ak toto mienime tolerovať,“ povedal a dodal, že „aby boli naši priatelia v LGBTI komunite ticho, neurobíme nič proti tomu, aby nejaký magor, neonacista nechodil s pinďúrom po ženskej väznici a do sýtosti si neužil nepodmienečný trest odňatia slobody“.

Odsúdili jeho útoky

Inštitút ľudských práv sa Fica pýta, kde je slušnosť, ktorej sa dožadoval od študenta, ktorý prezidentovi odmietol podať ruku, a odsúdil jeho útoky na LGBTI+ komunitu.

Róbert Fico podľa riaditeľa IĽP a spoluzakladateľa Dúhového PRIDE Petra Weisenbachera nie je schopný riešiť problémy, ktorým čelia občania s občianky Slovenskej republiky a svoju neschopnosť sa snaží zakryť čoraz väčšími vulgárnosťami a nezmyslami.

„Je zaujímavé, že ešte pred pár dňami sa on a jeho nohsledovia bili do pŕs za slušnosť. Považovali totiž za neslušné, že študent Simon Omaník nepodal ruku prezidentovi (ktorý bol kandidátom Ficovej vlády) Pellegrinimu. Ako veľmi neslušné je, keď predseda vlády verejne vulgárne nadáva, dehumanizuje LGBTI menšinu, teda ľudí, ktorí a ktoré sa mu skladajú na plat, ochranku a limuzínu?“ pýta sa Weisenbacher.

Vyjadrenia Roberta Fica z posledných dní odsúdila aj Slamená. „Samozrejme vieme, že reči Róberta Fica o slušnosti sú rovnako pokrytecké ako väčšina toho, čo hovorí, veď nabádal, aby tohto mladého človeka niekto fyzicky napadol, síce nepriamo, ale o to verejnejšie,“ hovorí a zároveň vyjadruje solidaritu a podporu aj združeniu Mier Ukrajine, na ktoré premiér vo videu taktiež útočí.

„Vieme, prečo to robí, občianska spoločnosti a mimovládny sektor boli dôležitou súčasťou pádu Vladimíra Mečiara a Róbert Fico má strach a je to na ňom už vidno. Teraz je chvíľa, keď musíme držať spolu!“