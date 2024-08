Fico súhlasí so zákazom mobilov, deti ich vraj pri vzdelávaní nemajú čo používať. Na školách nastanú veľké zmeny

Premiér Robert Fico dnes na tlačovej konferencii na pôde ministerstva školstva oznámil, že súhlasí s plánovaným plošným zákazom mobilných telefónov na základných školách. Toto nepopulárne opatrenie však podľa neho vyvolá „detskú revolúciu „.

Fico dodal, že deti pri vzdelávaní nemajú čo používať mobily. Plošný zákaz mobilných telefónov v školách môže byť už od januára. Prvé tri ročníky budú mať úplný zákaz ich používania, starší žiaci môžu mať výnimku. Aktuálne si školy regulujú používanie telefónov samy. „Pravidlá správania sa žiaka vrátane pravidiel používania mobilných telefónov, pravidiel obliekania, pravidiel používania edukačných publikácií a pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia upravuje školský poriadok,“ píše sa vo vyhláške 223/2022 Z. z..

Veľký súbor opatrení

Na jeseň chce ministerstvo školstva posunúť do parlamentu celú sériu legislatívnych zmien, ktoré budú reagovať na problémy aplikačnej praxe. Súbor opatrení, ktoré ministerstvo v tejto súvislosti realizuje, prirovnal rezortný šéf Tomáš Drucker (Hlas-SD) v TASR TV k Nežnej revolúcii v školstve.

Rezort chce nadviazať na tie kroky predchodcov Druckera, ktoré sa v praxi osvedčili a doplniť ich novými koncepčnými opatreniami. „Zmien, ktoré momentálne predkladáme, je okolo 89, aj preto sme tomu dali prívlastok Nežná revolúcia v školstve,“ poznamenal minister.

„Veľká reforma, ktorá sa teraz pripravuje, od januára nového roku by mala platiť, je zmena financovania materských škôl. Deti budú mať od septembra tohto roku právo na miesto v materskej škole od štyroch rokov, od troch rokov to bude od januára,“ skonštatoval ešte minulý týždeň Drucker.

Ministerstvo školstva vraj rozbieha aj optimalizáciu siete stredných škôl s cieľom integrovať malé školy do väčších celkov, ktoré budú schopné pri príprave študentov efektívnejšie spolupracovať so zamestnávateľmi v regióne. Do budúcnosti rezort uvažuje aj o zavedení matematiky ako povinnej súčasti maturitných skúšok.