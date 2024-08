Fico je pripravený pracovať, ide rovno odvolať Šimečku: Správa o atentáte vraj bude zverejnená v krátkom čase

Správa o atentáte z 15. mája v Handlovej bude zverejnená v krátkom čase. Avizoval to premiér Robert Fico (Smer-SD) na piatkovej tlačovej konferencii. Informoval aj o svojom aktuálnom zdravotnom stave. Deklaroval, že je schopný chodiť do práce a plniť si základné povinnosti.

„Dnes môžem skonštatovať, že po veľmi náročnej a tvrdej rehabilitácii som plus mínus pripravený chodiť do práce a pracovať, ale ani zďaleka to ešte nie je také, aké by to malo byť,“ poznamenal. Odmietol bagatelizáciu útoku. Oficiálnu správu o atentáte predseda vlády avizoval ešte začiatkom augusta. Na jeseň ju má podľa neho prebrať parlament.

Premiér zároveň skonštatoval, že riziko útoku na ďalšieho ústavného činiteľa je mimoriadne vysoké. Toto svoje tvrdenie však nepodložil žiadnymi konkrétnymi dôkazmi a ide zrejme len o jeho názor. Situáciu pritom spája s protestami organizovanými opozíciou, ktorá podľa neho klame vlastných priaznivcov.

„Nie náhodou pani ministerke kultúry (Martine Šimkovičovej, pozn. SITA) bola zvýšená ochrana,“ povedal Fico. Spomenul tiež prípad europoslanca za Smer-SD Ľuboša Blahu. „Kde priamo zavolal konkrétny človek, že treba zastreliť Blahu aj Fica,“ povedal premiér s tým, že si nemyslí, že v roku 2024 by sme sa mali pohybovať v takomto prostredí. „Ale to má niekde základ,“ povedal Fico s poukazom na opozičné protesty. „Ľudia tam idú v dobrej viere, že bojujú za správnu vec, ale oni nevedia, že za finančné záujmy Šimečkovcov,“ vyhlásil Fico.

Prvý krok: odvolanie Šimečku

Fico rovno informoval, že na koaličnej rade na budúci týždeň oficiálne predloží návrh na odvolanie predsedu opozičného Progresívneho Slovenska Michala Šimečku z postu podpredsedu Národnej rady SR. Podľa vlastných slov nikdy nebude spochybňovať právo opozície mať pozície v NR SR na základe výsledkov parlamentných volieb. „Predseda najsilnejšej opozičnej strany bol zvolený v národnej rade za podpredsedu národnej rady, ale takáto pozícia nie je viazaná na konkrétne meno, je viazaná na predstaviteľa opozície,“ podotkol predseda vlády.

Je presvedčený, že Šimečka organizuje a zneužíva protest na ochranu finančných záujmov vlastnej rodiny, a preto nemôže byť podpredsedom parlamentu. „Rovnako vyhlasujeme, že opozícia môže prísť s iným menom na post podpredsedu NR SR a vládna koalícia garantuje, že tento človek bude za podpredsedu NR SR aj zvolený,“ deklaroval Fico.