Festival Cestou necestou je späť, prichádza s novými cestovateľskými príbehmi

Alebo si iba vypočuť príbehy cestovateľov či dobrodruhov, ktorí objavujú svet a prenesú vás na okamih na cesty spolu s nimi.

Známy cestovateľský festival Cestou necestou, ktorý prináša pravidelné cestovateľské besedy a podujatia naprieč celým Slovenskom opäť čoskoro vyráža na svoje jesenné turné. Cestovať tak budete môcť spolu s mnohými prednášajúcimi v každom väčšom slovenskom meste od Bratislavy až po Košice.

Aké cestovateľské chuťovky si pre vás pripravil tentokrát? Na väčšine podujatí zaznie prednáška zakladateľa festivalu a cestovateľa Michala Knitla, ktorý vám priblíži nespútanú Kolumbiu, kam odcestoval počas pandémie. V krajine napokon strávil viac ako 4 mesiace a zážitkov z nej má toľko, že mu súbežne s jesenným turné o Kolumbii vychádza aj kniha.

Okrem rozprávania o Kolumbii sa dozviete, ako to dopadne, keď sa dvaja kamaráti rozhodnú prejsť argentínskou Patagóniou na koňoch bez akýchkoľvek predošlých skúseností s jazdou na nich, čo všetko zažila mladá lekárka, ktorá strávila viac ako 2 roky v chudobných oblastiach Afriky či ako sa cestuje mladej rodine s 2 deťmi v obytnom aute a ako podobný životný štýl zvládať bez ponorky. Započúvate sa do príbehu o skupine mladých manažérov, ktorí sa bez bežeckých skúseností rozhodli zabehnúť horský maratón a zistíte, ako cestujú fotografi hviezdnej oblohy, ktorí na cestách hľadajú tú najtmavšiu tmu. Alebo vás zaujíma, ako vyzerá svadobná cesta na pankáča počas celosvetovej pandémie, keď sa takmer nikam nedá ísť a všetko je úplná improvizácia, či ako sa dá prebicyklovať z Kanady do Argentíny v spoločnosti štyroch labiek?

Kompletný program a viac informácií nielen o pripravovaných podujatiach nájdete na stránke festivalu cestounecestou.sk. Tak s kým sa uvidíme?

Cestovateľský festival Cestou necestou organizuje cestovateľské podujatia od roku 2013 a odvtedy zorganizoval už viac ako 400 podujatí, ktoré videlo viac takmer 55 000 návštevníkov. Od októbra 2020 festival zaradil do svojej ponuky aj online prednášky, ktoré za necelé dva roky videlo takmer 8 000 návštevníkov.