Farmári si vytvorili vlastnú hymnu. Reakcia divákov hovorí za všetko, čo si o novej hymne Farmy myslíte vy?

Každá Farma má svoje drámy, svoje ľúbostné zápletky, svoje intrigy a táto má najnovšie aj svoju hymnu. Súťažiaci 16. série Farmy totiž predviedli hospodárovi bravúrny výkon – zaspievali mu hymnu, ktorú sami napísali.

Článok pokračuje pod videom ↓

O dianí na Farme 16 vás informujeme neustále a dávame pozor na to, aby vám neunikol žiaden podstatný detail. Nedávno sme vás napríklad informovali o tom, ako mladý farmár Matej, prezývaný Hruška, pobavil nielen ostatných farmárov, ale tiež hospodára a napokon aj televíznych divákov. Teraz svojou kreativitou nezaujal len on, ale všetci farmári spoločne.

Vymysleli hymnu

Keď Lena, ktorá bola farmárkou týždňa, začala ukazovať hospodárovi, čo všetko spoločne farmári dokázali, prišla reč aj na farmársku pesničku, ktorá bola na hospodárovo prekvapenie hotová. Skôr než si ju však vypočul, spýtal sa Leny, čo na ňu hovorí ona. Ona mu povedala, že jej takéto veci pripadajú trápne, no uistila ho, že to nemá nič spoločné so samotnou piesňou a veršami. Ešte skôr pritom priznala, že to pre ňu bolo otravné počúvať.

Iný názor mal Hoku, ktorý na kameru povedal: „Podľa mňa je to umelecké dielo.“ Podľa neho pesničke chýbali len bubny, a tak sa sám zhostil úlohy napodobniť ich zvuk. „Dobré to je,“ skonštatoval zas ešte pri nácviku Matúš.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Farma (@farma.markiza)

Na konci piesne mal hospodár široký úsmev na tvári a zhodnotil, že to bolo krásne. Farmárov odmenil potleskom a pochválil, že text bol skutočne obšírny. Najlepší výkon pritom podali Klára so Stankou, a tak bolo zrejmé, kto na vymýšľaní piesne pracoval najviac. Diváci to však neocenili.

„Trápna Klára,“ zhodnotila diváčka v komentároch. „Bože, táto pesnička je katastrofa a hentá aktivistka Klára, to je čisté decko vymaznané,“ pridala sa hneď ďalšia. „To nééé a trápna Klára znovu jede,“ píše zas tretia. Mohlo by sa tak zdať, že ľudia mali problém najmä s Klárou, no našli sa aj komentáre, ktoré kritizovali len danú pieseň. Napríklad: „To je hrozné.“ alebo „Najhoršia hymna Farmy, aká doposiaľ bola.“

Samozrejme, v komentároch neodznela len kritika, hoci prevládala. „Krásna,“ znel jeden z pozitívnych komentárov. „Jéj, milé,“ písalo sa zas v ďalšom. „Peckovička,“ skonštatovala ďalšia diváčka.