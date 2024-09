Fanúšikovia sú v napätí: Manchester City nastúpi v Bratislave bez viacerých hviezd, otázny je aj Haaland

Celé Slovensko a najmä jeho hlavné mesto žijú v týchto dňoch v očakávaní veľkého futbalového sviatku. Hráči suveréna slovenských trávnikov ŠK Slovan Bratislava si v 2. kole ligovej fázy Ligy majstrov zmerajú sily s jedným z najlepších tímov sveta Manchestrom City, ktorý túto súťaž v sezóne 2022/2023 vyhral a pravidelne v nej už roky múti vodu v neskorších vyraďovacích fázach.

Duel slovenského a anglického šampióna na vypredanom Tehelnom poli má úvodný výkop v utorok o 21.00 h. Líder svetového rebríčka klubov a víťaz uplynulých štyroch ročníkov najvyššej anglickej súťaže zavíta do Bratislavy v pozícii jasného favorita. Po bezgólovej remíze s Interom Miláno v prvom kole novej edície LM by jeho ďalšie zaváhanie znamenalo senzáciu. „Citizens“ pritom aktuálne nie sú v najlepšej forme. Z posledných štyroch zápasov vyhrali iba jeden. Po sobotňajšej remíze 1:1 s Newcastlom United prepustili FC Liverpool pozíciu lídra Premier League.

Chýbať budú Rodri a De Bruyne

Proti Slovanu sa chcú vrátiť na víťaznú vlnu, no nepomôže im v tom zranený kľúčový stredopoliar Rodri, ktorý nebude hrať do konca sezóny. „Bolo by skvelé mať k dispozícii Rodriho a rovnako aj Oscara Bobba, Kevina De Bruyneho či Nathana Akého. No musíme sa zmieriť s tým, že sú zranení. Dokázali sme sa s početnými zraneniami vyrovnať v minulosti a som presvedčený, že sa nám to podarí aj teraz,“ uviedol kouč „Citizens“ Pep Guardiola.

V sobotu sa prvýkrát v sezóne PL nepresadil nórsky kanonier Erling Haaland, ktorý v predchádzajúcich piatich ligových dueloch nastrieľal 10 gólov. Proti Newcastlu ho viackrát zasiahli do oblasti achilovky a jeho zdravotný stav podrobne sledujú lekári, pričom nad jeho štartom visí otáznik. Trhová hodnota hráčskeho kádra „Citizens“ je podľa špecializovaného portálu Transfermarkt 1,2 miliardy eur oproti 29 miliónom eur, koľko stojí celý A-tím Slovana.

Slovenský šampión mal o niekoľko hodín viac času na oddych ako jeho anglický súper. Duel v Michalovciach si predohral a po piatkovom víťazstve 4:2 si udržal jednobodový náskok na čele tabuľky pred MŠK Žilina. Na východ republiky sa výprava „belasých“ presunula letecky, pred duelom so City sa snažili ušetriť sily.

Obrovský favorit

„Samozrejme, všetci to máme v hlavách. To sa nedá vymazať, rovnako ako únava. V zápase v Michalovciach som po prvom polčase zvýšil hlas, lebo sme to neboli my. Ja však hráčov aj chápem, tiež som hral futbal a viem, čo môžem čakať. Musel som ich motivovať. Všetci to máme v hlavách. Príde k nám obrovská kvalita, na ktorú sa tešíme. Je to spoločne s Realom Madrid jeden z najlepších tímov sveta. To, čo my máme v lige, kvalitu a držanie lopty, bude teraz určite na ich strane. My musíme byť odvážni a kvalitní vzadu,“ uviedol kormidelník Slovana Vladimír Weiss, ktorý bude skladať zostavu bez zraneného Juraja Kucku.

Pred dvoma týždňami absolvoval Slovan premiéru v hlavnej fáze súťaže, na pôde Celticu Glasgow prehral 1:5. S anglickým súperom sa naposledy stretol v K-skupine Európskej ligy v sezóne 2019/2020, oba zápasy s Wolverhamptonom Wanderers prehral (1:2 doma, 0:1 vonku). „Spokojný budem vtedy, keď nám budú ľudia po zápase tlieskať. City je obrovský favorit celej sezóny. Oni, Real Madrid, Bayern Mníchov, možno i niekto ďalší. Tá kvalita je inde, no my sme medzi 36 najlepšími mužstvami Európy a musíme si to užiť a dobre sa na to pripraviť. Nie je však jednoduché pripraviť sa na takého súpera, pretože je tam veľké množstvo možností,“ pripomenul Weiss.