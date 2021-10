Fanúšikovia Squid Game špekulujú, ktoré zabité postavy mohli prežiť. Je ich viac, ako by ste si mysleli

Seriál Squid Game sa stále teší čoraz väčšej obľube a diváci ho milujú. Stal sa z neho najlepší seriál Netflixu a je dosť možné, že tam bude tróniť ešte veľmi dlho. Tromfnúť ho dá totiž určite zabrať.

Pozor, článok obsahuje spoilery.

Mnohí fanúšikovia už teraz volajú po druhej sérii a aj keď ešte nebolo nič oficiálne či dokonca neoficiálne potvrdené, bolo by nepochopiteľné, ak by sa tvorcovia nepokúsili taký úspešný titul obohatiť o ďalšie časti.

Kto mohol prežiť?

Zo 456 hráčov je veľmi nepravdepodobné, že niekto z nich prežil, ak teda nepočítame Seong Gi-Huna, hlavného hrdinu seriálu. Diváci sa však nevedia zmieriť so smrťou všetkých a vznikajú viaceré teórie o prežitiach, o ktorých informuje portál LAD Bible. Menej pravdepodobná teória hovorí o prežití Kang Sae-byeok, hráčky zo Severnej Kórey, ktorá bola zabitá pred poslednou hrou.

Samozrejme, vyhliadky na to, že by mala prežiť, sú malé, avšak nebolo vidieť jej mŕtve telo, ani smrť nebola oznámená rozhlasom v hre. Na druhej strane, obrovský sklenený črep zabodnutý v hrudi a podrezanie jej predsa len nedáva veľké šance na prežitie.

Fanúšikovia podľa portálu Digital Spy tiež tvrdia, že prežiť tiež mohla obľúbená postava Ali Abdul v podaní Anupama Tripathiho. V skutočnosti totiž nebolo vidieť jeho zastrelené a mŕtve telo.

Kto pravdepodobne prežil

Väčšie šance na prežitie má však vedľajšia postava policajta Hwanga Jun-hoa. Ten bol po odhalení svojho brata zasiahnutý strelou a skočil z útesu. Nikde však nebolo ukázané jeho telo a je dosť pravdepodobné, že skok prežil a dostal sa na pevninu.

Herec Wi Ha-Jun v rozhovore pre portál Deadline prezradil, že by bol rád, keby jeho postava prežila. “Chcel by som vedieť, čo sa s ním stalo. Chcem, aby prežil a chcem, aby našiel svojho brata. Ako detektív by som tiež chcel preskúmať celú hru,” povedal.

Pravdou však je, že ak tvorcovia seriálu chcú, dokážu v podstate oživiť takmer každú postavu. Uvidíme, ako to bude v prípade, že sa dočkáme druhej série Squid Game.