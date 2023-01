S Jokerom bojoval aj vo svojom vnútri. Pred 15 rokmi našli Heatha Ledgera v byte nahého a predávkovaného liekmi

Heath Ledger je dodnes jedným z najznámejších austrálskych hercov. Počas svojej krátkej, no intenzívnej kariéry si získal priazeň širokej verejnosti, kritikov aj filmových tvorcov. Dodnes legendárnou je najmä jeho úloha Jokera vo filme Temný rytier (The Dark Knight). Práve dnes, pred 15 rokmi, Heath Ledger odišiel z tohto sveta.

Heath Ledger je aj dnes stále uznávaným hercom. Mnohí si ho pamätajú z filmov ako Skrotená hora (Brokeback Mountain), Ples príšer (Monster’s Ball) či Patriot. Najviac sa ale divákom zapísal do povedomia za geniálne stvárnenie zloducha Jokera vo filme Temný rytier. Portál Unbelievable facts zozbieral fakty spojené s Heathom Ledgerom a jeho ikonickou postavou Jokera.

Smrť

Ledgera našli mŕtveho v jeho byte v New Yorku pred 15 rokmi, 22. januára 2008. Ledgera našla doma jeho gazdiná. Nahého, tvárou k zemi a ležiaceho pri nohách postele. Cudzie zavinenie bolo okamžite vylúčené. V byte sa našli antidepresíva, lieky na spanie a mnoho ďalších liekov na lekársky predpis. Príčina smrti však bola jasná: akútna intoxikácia v dôsledku užívania niekoľkých silných liekov súčasne.

Prvý Oscar za „superhrdinu“ v histórii

Heath Ledger umrel na vrchole svojej kariéry, po dotočení Temného rytiera. Film bol na 81. ročníku Oscarov nominovaný hneď v ôsmich kategóriách. In memoriam získal prestížnu cenu za stvárnenie vedľajšej postavy – Jokera. V histórii odovzdávania Oscarov to bolo po prvý raz, čo niekto vyhral toto prestížne ocenenie za stvárnenie „komiksovej postavy“. Navyše sa Ledger stal druhým človekom v histórii, ktorý získal Oscara posmrtne.

Geniálny šachista

Ledger nebol len vynikajúcim hercom, ale aj výborným šachistom. Tomuto koníčku sa venoval od detstva a ako 10-ročný dokonca vyhral juniorský šachový šampionát Západnej Austrálie. Na túto logickú hru nezanevrel ani v dospelosti a dokonca ju chcel prepojiť aj so svojím povolaním. Plánoval totiž režírovanie diela The Queen’s Gambit (Dámsky gambit) z roku 1983, v ktorej si chcel aj sám zahrať.

Ťažké začiatky – posledných 150 dolárov

Keď sa Heath rozhodol, že sa chce stať uznávaným, slávnym a úspešným hercom, začal odmietať všetky „malé“ ponuky do televíznych rolí. Jeho snom bolo dostať sa konečne do filmového sveta Hollywoodu. Trpezlivo odmietal všetky ponuky, no začal mať finančné problémy a údajne mu ostávalo len posledných 150 dolárov, keď mu ponúkli úlohu vo filme 10 vecí, ktoré na tebe nenávidím (10 Things I Hate About You).

Strach z Ledgerovho Jokera

Ledger zahral úlohu Jokera skutočne bravúrne. Dôkaz o tom prichádza aj z úst herca menom Michael Caine, ktorý si v Temnom rytierovi zahral úlohu Alfreda, Batmanovho komorníka. Podľa Caina, Ledger mnohonásobne prekonal v úlohe Jokera aj Jacka Nicholsona. Kým Nicholson bol podľa neho desivým klaunom, Ledger bol ako Joker hotový psychopat. Hovorí sa, že pri scéne, kde Joker navštívi dom Batmana, bol Michael Caine tak vydesený, že zabudol aj vlastné texty.

Hrôzostrašný denník

Podľa Ledgerovho otca, Kima Ledgera, sa Heath dokázal veľmi dobre vcítiť do každej postavy, ktorú kedy stvárnil. Pri Jokerovi si však podľa jeho slov odkrojil priveľké sústo, ktoré nedokázal zniesť. Heath sa totiž pri príprave na svoju úlohu Jokera zavrel na celý mesiac do hotelovej izby, kde si viedol Jokerov denník. Takýmto spôsobom chcel dokonale spoznať a prispôsobiť sa osobnosti šialeného Jokera. V denníku okrem iného nechýba ani zoznam podivných vecí, ktoré však Jokerovi prídu vtipné. Medzi nimi by ste našli slepé deti, AIDS, nášľapné míny či sombrero.

Vlastný make-up

Podobne ako Joker, aj Ledger používal svoj vlastný make-up. Do úlohy bol vcítený tak dokonale, že chcel divákom ešte aj tento moment priniesť absolútne autenticky. Réžii filmu teda predniesol svoj vlastný výtvor – make-up vytvorený z make-up-u pre klaunov doplnený niekoľkými kozmetickými prípravkami z lekárne. Réžii sa tento nápad páčil a ocenili ho aj maskéri, napriek tomu, že pre Ledgera museli každý deň natáčania pripravovať jeho špeciálny make-up.

Jokerove jazvy = Glasgowský úsmev

Jazvy, ktoré dokonale dopĺňajú desivú postavu Jokera, sú inšpirované skutočným svetom. Ich pôvod sa nachádza v Škótsku a ide o takzvaný Glasgowský úsmev. Ide o pomstu miestnych pouličných gangov, ktoré takto trestajú ľudí za rôzne prehrešky. Jazvy sú spôsobené rezom od kútikov úst, naprieč lícom až k spodku ucha. Obeťou tohto činu sa po barovej bitke v Škótsku stal aj herec Tommy Flanagan (známy z televízneho seriálu Gotham).

Keď Joker vyhral nad Ledgerom

Ak ste videli Temného rytiera, možno si ešte spomínate na scénu ironického a posmešného tlieskania Jokera z policajnej cely. Táto scéna sa v scenári vôbec nevyskytovala, ale celá vznikla v hlave Ledgera. Potom, čo sa James Gordon dozvie, že bol povýšený na komisára, začnú vo filme tlieskať všetci jeho kolegovia. V tom momente začína posmešne tlieskať aj Joker sediaci vo svojej cele. Aj keď to v scenári vôbec nebolo, režisér Christopher Nolan natáčanie nezastavil. Išlo o Ledgerovu improvizáciu, alebo na malý moment vyhral v jeho mysli Joker?

Dar pre Ledgerovu dcéru

Heath Ledger umrel uprostred natáčania filmu s názvom Imaginárium Dr. Parnassa (The Imaginarium of Doctor Parnassus). V tomto filme si jeho úlohu následne zahrali Johnny Depp, Jude Law a Colin Farrell. A práve títo traja výborní herci sa v čase Ledgerovej smrti zachovali skutočne veľmi ľudsky. Celý svoj honorár za spomínaný film totiž venovali Ledgerovej dcére – Matilde. V čase svojej smrti totiž nemal Ledger stále právne vyriešený svoj závet, a preto sa títo herci obávali o budúcnosť jeho dcéry.

Článok z roku 2019 sme mierne upravili a pri príležitosti 15. výročia úmrtia herca opätovne publikovali.